Межбанк: НБУ в шесть раз сократил покупку валюты
04.09.2020, 19:57
Иллюстративное фото: depositphotos.com
На это неделе - с 31 августа по 4 сентября - Национальный банк Украины купил на межбанковском валютном рынке $11,5 млн. Это в шесть раз меньше, чем неделей раньше, когда Нацбанк купил $68 млн, сообщили в НБУ.
На этой неделе Нацбанк не продавал валюту, а все интервенции по покупке валюты проходили по единому курсу.
Всего с января 2020 года Национальный банк Украины пополнил резервы на $4,5 млрд.
- В августе украинцы продали наличной иностранной валюты на $1,448 млрд, а купили – на $1,297 млрд.
- В июле украинцы продали наличной валюты на 222 млн долларов больше чем купили.
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