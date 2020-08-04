Украинцы стали продавать валюты больше, чем до карантина – НБУ

В июле украинцы продали наличной иностранной валюты на 1,543 млрд долларов, а купили – на 1,321 млрд долларов. Об этом сообщает Национальный банк.

При этом июльский показатель объема продажи валюты превысил докарантинный февральский уровень (1,457 млрд долларов). Это же касается и показателя покупки населением валюты (в феврале составлял 1,165 млрд долларов).

Таким образом, в июле украинцы продали наличной валюты на 222 млн долларов больше чем купили. Для сравнения, в докарантинном феврале – на 292 млн долларов больше.

В июне нынешнего года украинцы продали валюты на 1,281 млрд долларов, купили – на 1,104 млрд долларов (сальдо – 177 млн долларов), в мае продали на 909 млн долларов, купили – на 860 млн долларов (сальдо – 49 млн долларов).

Соответствующие показатели в апреле составили 787 млн долларов и 736 млн долларов (сальдо – 51 млн долларов), а в марте – 1,329 млрд долларов и 1,251 млрд долларов (сальдо – 78 млн долларов).

Нажмите, чтобы увеличить

Всего за семь месяцев 2020 года украинцы продали наличной валюты на 970,2 млн долларов больше, чем купили.

В период карантина в апреле украинцы резко сократили продажу и покупку валюты .

В середине июня НБУ увеличил покупку валюты на межбанке почти в три раза.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Підготовлено ЛІГА.Money за сприяння Проекту USAID "Трансформація фінансового сектору".

Виктор Рясной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.