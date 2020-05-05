Украинцы резко сократили продажу и покупку валюты

Объем продажи населением наличной валюты в апреле превысил объем покупки на $50,9 млн, свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Согласно этим данным, в апреле по сравнению с мартом украинцы в 1,7 раза сократили продажу и покупку наличной валюты до эквивалента $787,3 млн и $736,4 млн соответственно.

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В целом с начала 2020 года объем продажи наличной валюты преобладал над объемом покупки, разница между которыми составила $653 млн.

В частности в марте украинцы продали на $77,8 млн больше, чем купили.

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