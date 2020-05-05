Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинцы резко сократили продажу и покупку валюты

Украинцы резко сократили продажу и покупку валюты
05.05.2020, 13:56

В апреле население сократило продажу и покупку валюты в 1,7 раза по сравнению с мартом

Объем продажи населением наличной валюты в апреле превысил объем покупки на $50,9 млн, свидетельствуют данные Национального банка (НБУ).

Согласно этим данным, в апреле по сравнению с мартом украинцы в 1,7 раза сократили продажу и покупку наличной валюты до эквивалента $787,3 млн и $736,4 млн соответственно.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В целом с начала 2020 года объем продажи наличной валюты преобладал над объемом покупки, разница между которыми составила $653 млн.

В частности в марте украинцы продали на $77,8 млн больше, чем купили.

Читайте также: Доллар наконец-то стоит дешевле 27 грн/$. Что дальше? Прогноз до 8 мая

Марина Кучук
Напишите нам
покупка валюты продажа валюты
Комментарии
Последние новости
 