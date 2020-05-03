Проблемы бюджета помогают гривне. Нацбанку - тоже. Обзор LIGA.net

Доллар на межбанке стоит дешевле 27 грн/$ впервые с середины марта, когда в Украине начался карантин, спровоцировавший резкую девальвацию.

Весь апрель курс находился в диапазоне 27 – 27,4 грн/$. Опрошенные LIGA.net банкиры ожидают, что примерно такой будет и первая неделя мая.

Что будет дальше – зависит от того, насколько быстро восстановится деловая активность украинского бизнеса, а с ней – и спрос на доллар.

Что происходит с курсом и что сейчас влияет на стоимость иностранной валюти – в еженедельном разборе LIGA.net.

Стабильные 27. Что происходит с курсом

Межбанк на этой неделе изменил привычному сценарию, в котором украинский валютный рынок работал практически с начала апреля.

Последние три недели попытки гривни пробить уровень в 27 грн/$ непременно сменялись незначительным отскоком курса доллара в район 27,1-27,2 грн/$.

Сейчас гривня впервые за три месяца смогла сохранить позитивную динамику. Результат недели: 26,94/26,97 грн/$ и плюс 17 копеек к началу торгов в понедельник, 27 апреля. В последний раз межбанк видел как доллар дешевеет всю неделю только в самом начале февраля.

Наличный рынок продолжает торговаться в основном с 15-25-копеечной наценкой к межбанку. Вечером четверга, 30 апреля, доллар в кассах банков можно было купить по 27,1 – 27,25 грн/$, евро – по 28,9 – 29,4 грн/€.

Проблемы бюджета помогают гривне. Что влияет на курс

Бюджет жертвует экспортерами. Успехи гривни этой недели может иметь простое объяснение: курс, возможно, и не пробил бы отметку в 27 грн/$, если бы не Минфин.

Дело – в возмещениях НДС, которые ежемесячно получают украинские экспортеры (налог на добавленную стоимость, который они платят и в Украине и за рубежом). По состоянию на 28 апреля, министерство выплатило только 5,4 млрд грн возмещений (за месяц должно быть в два раза больше). Остатки – 6,4 млрд грн – выплатили 29 числа.

Причина задержки – у правительства просто не хватает денег на все расходы. После 20 числа нужно выплачивать пенсии, поэтому с НДС пришлось повременить. Выплату сделали только после того, как во вторник, 28 апреля, Минфин впервые за месяц смог одолжить деньги: 9,8 млрд от размещения валютных и гривневых ОВГЗ.

Для курса разрыв в возмещении НДС означал, что экспортерам пришлось продавать больше валюты (конец месяца: нужно платить зарплаты и налоги, закрывать контракты). Дополнительная гривня, которую компании получили в предпоследний рабочий день недели пока не успела зайти на валютный рынок. Это может случиться уже во вторник.

ОВГЗ возвращаются. Иностранные инвесторы в гривневый госдолг продолжают выходить из ОВГЗ умеренными темпами – $30-40 в неделю (на межбанк это особо не давит).

Но на следующей неделе темпы выхода иностранцев, а значит и спрос на доллар, могут усилиться: ожидается крупное погашение гривневых ОВГЗ (май – один из пиковых месяцев 2020 года в плане погашения внутреннего госдолга). Потенциальный дополнительный спрос на валюту – $200-215 млн (средний объем межбанка сейчас – порядка $300 млн), говорят опрошенные финансисты.

НБУ продолжает покупать. На этой неделе регулятор купил $115 млн (трехнедельный максимум). Вероятно, Нацбанку тоже помогли неожиданно большие продажи со стороны экспортеров.

Два варианта. Прогноз курса

Опрошенные LIGA.net банкиры допускают повторение апрельских тенденций и в начале мая: дальнейшее укрепление гривни в начале недели и откат курса в район 27-27,3 грн/$.

Прогнозный диапазон до 8 мая: 26,85 – 27,25 грн.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Юрий Ефремов (Аккордбанк), Евгений Миюц (ОТП Банк), аналитики Альфа-Банка Украина и инвесткомпании ICU.

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