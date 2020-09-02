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Украинцы в августе продали валюты на $150 млн больше, чем купили – НБУ

02.09.2020, 13:17
Украинцы в августе продали валюты на $150 млн больше, чем купили – НБУ - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В августе украинцы продали наличной иностранной валюты на $1,448 млрд, а купили – на $1,297 млрд. Об этом сообщает Национальный банк.

По данным регулятора, объем продажи населением наличной валюты в августе превысил объем покупки на $151,2 млн.

При этом августовский показатель объема покупки населением валюты превысил докарантинный февральский уровень (в феврале составлял $1,165 млрд). Отметим, что показатель продажи валюты уменьшился по сравнению с докарантинным периодом. 

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Наталия Софиенко
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