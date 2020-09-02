Украинцы в августе продали валюты на $150 млн больше, чем купили – НБУ

В августе украинцы продали наличной иностранной валюты на $1,448 млрд, а купили – на $1,297 млрд. Об этом сообщает Национальный банк.

По данным регулятора, объем продажи населением наличной валюты в августе превысил объем покупки на $151,2 млн.

При этом августовский показатель объема покупки населением валюты превысил докарантинный февральский уровень (в феврале составлял $1,165 млрд). Отметим, что показатель продажи валюты уменьшился по сравнению с докарантинным периодом.

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В период карантина в апреле украинцы резко сократили продажу и покупку валюты .

В середине июня НБУ увеличил покупку валюты на межбанке почти в три раза.

В июле украинцы продали наличной валюты на 222 млн долларов больше чем купили.

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Наталия Софиенко

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