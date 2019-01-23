Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:

Супрун не исключает, что в Украине могут объявить эпидемию кори
23.01.2019, 18:00

Местным властям запретили класть деньги на депозиты

Местным властям запретили класть деньги на депозиты

Представители местных органов власти раскритиковали решение Кабмина

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Минфина о запрете размещать временно свободные деньги местных бюджетов на депозитных счетах. Решение было принято на заседании 23 января.

Этот запрет будет действовать до 31 декабря 2019 года.

Реклама

Как пишет ЭП, местные бюджеты не смогут получать дополнительные поступления в виде процентов с размещенных депозитов, зато смогут вкладывать свободные деньги в ценные бумаги.

Реклама

Такое решение встретило критику со стороны представителей местных органов власти, отмечает издание. Среди вероятных последствий, высказанных собеседниками ЭП, - невозможность накопить деньги на крупные инфраструктурные проекты, "проедание", которое ускорит инфляцию, потери для госбанков, где города держали депозиты.

Также новшество ставит под угрозу реализацию проектов на условиях софинансирования с государством - у местных бюджетов не будет денег для своего взноса, рассказал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

По данным Государственной казначейской службы, с начала 2018 года местные бюджеты разместили на депозитах 18 млрд грн из общего фонда, и почти 8 млрд грн - из спецфонда. Ставка по депозитам составляла 9-10%.

Отправить:
Распечатать:
Теги: кабмин, Минфин, депозиты, местные бюджеты
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 