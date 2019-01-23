Местным властям запретили класть деньги на депозиты

Кабинет министров Украины поддержал инициативу Минфина о запрете размещать временно свободные деньги местных бюджетов на депозитных счетах. Решение было принято на заседании 23 января.

Этот запрет будет действовать до 31 декабря 2019 года.

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Как пишет ЭП, местные бюджеты не смогут получать дополнительные поступления в виде процентов с размещенных депозитов, зато смогут вкладывать свободные деньги в ценные бумаги.

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Такое решение встретило критику со стороны представителей местных органов власти, отмечает издание. Среди вероятных последствий, высказанных собеседниками ЭП, - невозможность накопить деньги на крупные инфраструктурные проекты, "проедание", которое ускорит инфляцию, потери для госбанков, где города держали депозиты.

Также новшество ставит под угрозу реализацию проектов на условиях софинансирования с государством - у местных бюджетов не будет денег для своего взноса, рассказал исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

По данным Государственной казначейской службы, с начала 2018 года местные бюджеты разместили на депозитах 18 млрд грн из общего фонда, и почти 8 млрд грн - из спецфонда. Ставка по депозитам составляла 9-10%.