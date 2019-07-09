Минфин предлагает штрафовать недобросовестных ритейлеров

Министерство финансов Украины предлагает возвращать покупателям часть стоимости покупки, если продавец нарушил правила расчета при продаже товара или услуги дороже 850 грн. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Минфина.

Документом предлагается обязать продавцов проводить все операции купли-продажи через информационную систему учета данных регистраторов расчетных операций (СУД РРО). Через эту систему покупатель сможет проверять свои покупки на достоверность расчетных документов и в случае нарушения обращаться в контролирующие органы, чтобы вернуть стоимость покупки.

Для продавца-нарушителя предусмотрены штрафы в 200% стоимости проданных товаров или услуг при первом нарушении, 500% - за каждое следующее нарушение.

Речь идет о непроведении расчетных операций через регистраторы с фискальным режимом работы; проведении таких операций не на полную сумму; несоответствие в отчете на сумму от 10% минимальной зарплаты и прочее.

В 2018 году Минфин уже выносил на обсуждение законопроект о так называемом "кешбэке", однако тогда его согласовала Государственная регуляторная служба.

Законопроект предусматривал штрафы для продавцов за невыдачу кассового чека с последующей компенсацией покупателям.