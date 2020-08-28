Министр экономики Петрашко нанял американскую лоббистку-волонтера
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко нанял в США лоббиста для привлечения американских инвесторов. Советницей министра стала Александра-Наталия Чопивски, пишет Бабель со ссылкой на документ Министерства юстиции США.
Чопивски - директор Программы по мировой экономике в организации Институт Аспена. Она является заместителем председателя наблюдательного совета Ukraine Invest и исполнительным директором Украинского дома в Давосе.
Ранее она работала журналисткой в NBC News и была заместителем директора в консалтинговой компании по международным коммуникациям. Училась в Йельском и Колумбийском университетах.
Согласно документам американского Минюста, Чопивски будет способствовать развитию связей между Украиной и украинско-американским сообществом, а также будет привлекать американские инвестиции в Украину. В документах утверждается, что работать Чопивски будет "совершенно добровольно и бесплатно".
В документе указано, что контракт с ней был подписан еще 24 апреля 2020 года.
- В августе 2019 года лоббистская компания Signal Group Consulting, LLC опубликовала отчет о работе, которую она исполнила в пользу Владимира Зеленского в Вашингтоне. Американские лоббисты получили гонорар $60 000 и возмещение расходов за работу над имиджем Зеленского.
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