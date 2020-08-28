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Министр экономики Петрашко нанял американскую лоббистку-волонтера

28.08.2020, 14:48
Министр экономики Петрашко нанял американскую лоббистку-волонтера - Фото
Александра Чиповски (фото: uvca.eu)

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко нанял в США лоббиста для привлечения американских инвесторов. Советницей министра стала Александра-Наталия Чопивски, пишет Бабель со ссылкой на документ Министерства юстиции США.

Чопивски - директор Программы по мировой экономике в организации Институт Аспена. Она является заместителем председателя наблюдательного совета Ukraine Invest и исполнительным директором Украинского дома в Давосе.

Ранее она работала журналисткой в NBC News и была заместителем директора в консалтинговой компании по международным коммуникациям. Училась в Йельском и Колумбийском университетах.

Согласно документам американского Минюста, Чопивски будет способствовать развитию связей между Украиной и украинско-американским сообществом, а также будет привлекать американские инвестиции в Украину. В документах утверждается, что работать Чопивски будет "совершенно добровольно и бесплатно".

В документе указано, что контракт с ней был подписан еще 24 апреля 2020 года.

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Александр Мясищев
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