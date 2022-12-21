UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На директора НАБУ подались 78 человек. Конкурсная комиссия опубликовала список кандидатов

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 17:40
На директора НАБУ подались 78 человек. Конкурсная комиссия опубликовала список кандидатов - Фото
Фото: НАБУ/Facebook

Комиссия по проведению конкурса по отбору директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) завершила прием документов от претендентов на должность. Всего подали документы 78 человек, сообщает пресс-служба НАБУ.  

Завтра, 22 декабря комиссия рассмотрит вопрос о допущении или недопущении кандидатов и объявит следующий этап конкурса – тестирование кандидатов на знание законодательства. 

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Список кандидатов — тут.  

Срок полномочий директора Бюро Артема Сытника закончился в апреле 2022 года. Бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава. В начале июля президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что конкурс на главу НАБУ будет объявлен "в ближайшие дни или недели".  

Уже 29 июля Кабмин разрешил международному эксперту Драго Косу участвовать в работе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ, тем самым фактически разблокировав работу комиссии по отбору главы НАБУ. 

Свое первое заседание комиссия провела в конце августа.  

В сентябре Верховная Рада запретила участвовать в конкурсе на директора НАБУ тем претендентам, которые уезжали за границу во время войны без уважительных причин и находились там совокупно более 21 дня.  

На директора НАБУ подались 78 человек. Конкурсная комиссия опубликовала список кандидатов
 

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем 

Роман Бриль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
набу директор набу конкурсная комиссия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 