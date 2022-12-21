На директора НАБУ подались 78 человек. Конкурсная комиссия опубликовала список кандидатов

Комиссия по проведению конкурса по отбору директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) завершила прием документов от претендентов на должность. Всего подали документы 78 человек, сообщает пресс-служба НАБУ.

Завтра, 22 декабря комиссия рассмотрит вопрос о допущении или недопущении кандидатов и объявит следующий этап конкурса – тестирование кандидатов на знание законодательства.

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Список кандидатов — тут.

Срок полномочий директора Бюро Артема Сытника закончился в апреле 2022 года. Бюро временно возглавил его заместитель Гизо Углава. В начале июля президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что конкурс на главу НАБУ будет объявлен "в ближайшие дни или недели".

Уже 29 июля Кабмин разрешил международному эксперту Драго Косу участвовать в работе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ, тем самым фактически разблокировав работу комиссии по отбору главы НАБУ.

Свое первое заседание комиссия провела в конце августа.

В сентябре Верховная Рада запретила участвовать в конкурсе на директора НАБУ тем претендентам, которые уезжали за границу во время войны без уважительных причин и находились там совокупно более 21 дня.

6 декабря одесские бизнесмены Кауфман и Грановский получили подозрения от НАБУ. Им грозит до 12 лет.

8 декабря НАБУ передало в суд основное дело против Курченко.

13 декабря НАБУ добилось ареста 657 млн грн, которые могут быть связаны с Коломойским.

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Роман Бриль

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