UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

НБУ назначил главного по инспектированию банков

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2021, 13:27
НБУ назначил главного по инспектированию банков - Фото
Андрей Казак (фото НБУ)

Департамент инспектирования Национального банка Украины возглавил Андрей Казак. Должность директора департамента он получил по результатам открытого конкурсного отбора, сообщает пресс служба НБУ.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

В сферу компетенции нового директора департамента инспектирования входят, в частности:

– проведение плановых и внеплановых выездных проверок банков и небанковских учреждений;
– разработка плана инспекционных проверок;
– организация и проведение выездных проверок;
– информирование банков и небанковских финансовых учреждений о результатах выездных проверок;
– разработка и совершенствование внутренней методологии по вопросам оценки банков во время инспекционных проверок и внутренних процедур инспектирования по вопросам оценки банков и небанковских учреждений во время выездных проверок.

Департамент инспектирования входит в блок "Пруденциального надзора", который подчиняется заместителю председателя НБУ Ярославу Матузци по вертикали подчинения.

Андрей Казак начал работу в НБУ в 2018 году. Приобрел опыт в направлении инспекционных проверок на должностях начальника соответствующих управлений, заместителя директора департаментов выездных проверок/выездных проверок банков. С июля 2021 года исполнял обязанности директора Департамента выездных проверок. Работу в банковском секторе начал с 1998 года в АКБ Правэкс Банк, имеет 13-летний управленческий опыт по внутреннему аудиту, в том числе в системных банках с капиталом международных групп (UniCredit Group, ABH Holding).

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
НБУ Андрей Казак
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 