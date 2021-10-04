НБУ назначил главного по инспектированию банков

Департамент инспектирования Национального банка Украины возглавил Андрей Казак. Должность директора департамента он получил по результатам открытого конкурсного отбора, сообщает пресс служба НБУ.

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В сферу компетенции нового директора департамента инспектирования входят, в частности:

– проведение плановых и внеплановых выездных проверок банков и небанковских учреждений;

– разработка плана инспекционных проверок;

– организация и проведение выездных проверок;

– информирование банков и небанковских финансовых учреждений о результатах выездных проверок;

– разработка и совершенствование внутренней методологии по вопросам оценки банков во время инспекционных проверок и внутренних процедур инспектирования по вопросам оценки банков и небанковских учреждений во время выездных проверок.

Департамент инспектирования входит в блок "Пруденциального надзора", который подчиняется заместителю председателя НБУ Ярославу Матузци по вертикали подчинения.

Андрей Казак начал работу в НБУ в 2018 году. Приобрел опыт в направлении инспекционных проверок на должностях начальника соответствующих управлений, заместителя директора департаментов выездных проверок/выездных проверок банков. С июля 2021 года исполнял обязанности директора Департамента выездных проверок. Работу в банковском секторе начал с 1998 года в АКБ Правэкс Банк, имеет 13-летний управленческий опыт по внутреннему аудиту, в том числе в системных банках с капиталом международных групп (UniCredit Group, ABH Holding).

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Юрий Тарасовский

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