НБУ назначил главного по инспектированию банков
Департамент инспектирования Национального банка Украины возглавил Андрей Казак. Должность директора департамента он получил по результатам открытого конкурсного отбора, сообщает пресс служба НБУ.
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В сферу компетенции нового директора департамента инспектирования входят, в частности:
– проведение плановых и внеплановых выездных проверок банков и небанковских учреждений;
– разработка плана инспекционных проверок;
– организация и проведение выездных проверок;
– информирование банков и небанковских финансовых учреждений о результатах выездных проверок;
– разработка и совершенствование внутренней методологии по вопросам оценки банков во время инспекционных проверок и внутренних процедур инспектирования по вопросам оценки банков и небанковских учреждений во время выездных проверок.
Департамент инспектирования входит в блок "Пруденциального надзора", который подчиняется заместителю председателя НБУ Ярославу Матузци по вертикали подчинения.
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