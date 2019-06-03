НБУ продал $43 млн золотовалютных резервов для поддержания гривни

Национальный банк (НБУ) 27-31 мая продал $43 млн из золотовалютных резервов, чтобы сдержать резкую девальвацию гривни, свидетельствуют данные регулятора.

В этот же период НБУ купил $11,5 млн. Таким образом, чистая продажа валюты из резервов на прошлой неделе составила $31,5 млн.

В предыдущий раз НБУ выходил на межбанк с целью продажи валюты 1-5 мая. Тогда объемы продаж составили $21,6 млн. После этого регулятор наращивал объемы покупки валюты для пополнения золотовалютных резервов. 20-24 мая регулятор купил $70 млн. В целом, с 1-го по 24-е мая резервы были пополнены на $500 млн.

В течение 27-30 мая курс доллара существенно вырос после длительного укрепления гривни.

Сегодня, 3 июня, НБУ укрепил гривню до 26,85 грн/$.

Международные (золотовалютные) резервы - это денежные и финансовые накопления государства в мировых валютах и драгоценных металлах. Они используются для регулировки курса гривни и расчетов по валютным обязательствам.