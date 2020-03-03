Не больше 1,25 млн грн. Кабмин ограничил зарплаты в госкомпаниях

Кабинет министров установил максимальный размер зарплаты руководителей государственных компаний на уровне 1,25 млн грн в месяц. Размер зарплат членов наблюдательных советов госкомпаний привязали к средней зарплате в отрасли, в которой работает конкретная компания. Об этом говорится в постановлении правительства №141 от 5 февраля.

Ограничения будут касаться всех государственных компаний, а также компаний, в которых государство владеет более 50% акций.

Оклады членов набсоветов привязаны к средней зарплате по отрасли и финансовым результатам компании. При выручке до 1 млрд грн зарплата члена набсовета ограничивается пятью средними з/п, при выручке свыше 20 млрд – 22 средними з/п.

Согласно постановлению, набсоветам поручено пересмотреть контракты с руководителями.

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