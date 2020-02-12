1,2 млн в год. Сколько зарабатывают в набсоветах госкомпаний - ЭП

Средний размер вознаграждения членов наблюдательных советов в большинстве государственных предприятий Украины составляет 1,2 млн грн в год, рассказал Экономической правде исполнительный директор Офиса реформ Кабинета министров Антон Ященко.

По данным издания, в крупнейших стратегических компаниях, таких как Нафтогаз или Укрзалізниця, зарплаты членов набсоветов могут достигать 6-8 млн грн в год, поскольку их финансовые показатели составляют сотни миллиардов.

Вилка зарплат и их привязка к прибыли компании определяется постановлением Кабмина от 4 июля 2017 года №668.

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Данные: Экономическая правда

Например, в Нафтогазе члены набсовета в 2018-м получали 6,3 млн грн, а глава набсовета УЗ Шевки Аджунер декларировал в 2018 году доход в 650 000 грн в месяц (около 7,8 млн грн в год).

В Укрэксимбанке члены набсовета получают 150 000-370 000 грн в месяц, в ПриватБанке Юлия Мецгер получает 580 000 грн в месяц (почти 7 млн грн в год).

В набсоветах Укрпочты и Укрэнерго получают 100 000-125 000 грн в месяц.

Данные: Экономическая правда

Кроме зарплаты, члены набсоветов получают премии и компенсации расходов. Главы набсоветов могут рассчитывать на +20% к зарплате, а члены имеют право на прибавку +10% от зарплаты.

К расходам относятся: стоимость проезда, проживания в гостинице на время заседаний советов, виз в другие страны, если это связано с работой и пр.