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1,2 млн в год. Сколько зарабатывают в набсоветах госкомпаний - ЭП

1,2 млн в год. Сколько зарабатывают в набсоветах госкомпаний - ЭП
12.02.2020, 13:51

Члены набсоветов Нафтогаза и Укрзалізниці зарабатывают 6-8 млн грн в год

Средний размер вознаграждения членов наблюдательных советов в большинстве государственных предприятий Украины составляет 1,2 млн грн в год, рассказал Экономической правде исполнительный директор Офиса реформ Кабинета министров Антон Ященко.

По данным издания, в крупнейших стратегических компаниях, таких как Нафтогаз или Укрзалізниця, зарплаты членов набсоветов могут достигать 6-8 млн грн в год, поскольку их финансовые показатели составляют сотни миллиардов.

Вилка зарплат и их привязка к прибыли компании определяется постановлением Кабмина от 4 июля 2017 года №668.

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Данные: Экономическая правда

Например, в Нафтогазе члены набсовета в 2018-м получали 6,3 млн грн, а глава набсовета УЗ Шевки Аджунер декларировал в 2018 году доход в 650 000 грн в месяц (около 7,8 млн грн в год).

В Укрэксимбанке члены набсовета получают 150 000-370 000 грн в месяц, в ПриватБанке Юлия Мецгер получает 580 000 грн в месяц (почти 7 млн грн в год).

В набсоветах Укрпочты и Укрэнерго получают 100 000-125 000 грн в месяц.

Данные: Экономическая правда

Кроме зарплаты, члены набсоветов получают премии и компенсации расходов. Главы набсоветов могут рассчитывать на +20% к зарплате, а члены имеют право на прибавку +10% от зарплаты.

К расходам относятся: стоимость проезда, проживания в гостинице на время заседаний советов, виз в другие страны, если это связано с работой и пр.

В 2016 году Верховная Рада обновила правила управления объектами государственной и коммунальной собственности, а в 2018-м – приняла закон о набсоветах госбанков. Целью таких решений было помешать политическому вмешательству и коррупции в стратегических компаниях.

Сейчас набсоветы работают во всех госбанках, а также в Нафтогазе, Магистральных трубопроводах Украины, УЗ, Укрэнерго, Укрпочте, Укргидроэнерго, Администрации морских портов Украины и в аэропорту Борисполь. Чаще всего в набсовет входит 11 членов, полномочия и обязанности этих органов разнятся в зависимости от компаний.
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