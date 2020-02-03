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Стали известны зарплаты членов набсоветов госбанков - НВ

Стали известны зарплаты членов набсоветов госбанков - НВ
03.02.2020, 17:56

Члены набсоветов ПриватБанка, Укрэксимбанка, Ощадбанка и Укргазбанка получают от 200 000 грн до 500 000 грн

Члены наблюдательных советов украинских государственных банков получают зарплаты от 200 000 до 500 000 грн.  Самое высокое вознаграждение получают члены набсовета крупнейшего банка Украины, обеспечивающего 50% всей прибыли банковской системы, ПриватБанка. Об этом сообщает НВ Бизнес.

Отмечается, что вошедшая по квоте президента Владимира Зеленского в набсовет ПриватБанка, Юлия Мецгер,  за 6 месяцев получила более 3,4 млн грн (вот ссылка на одну из ее деклараций). Роман Сульжик и Ольга Томаш, назначенные в набсовет вместе с Мецгер, получили сопоставимые суммы.

За ПриватБанком следует Укрэксимбанк. По данным declarations, назначенная 8 июля 2019 года членом набсовета Виктория Страхова получила за 6 месяцев 1,69 млн грн (одну из деклараций можно увидеть здесь). Во время президентской кампании Страхова была представлена как эксперт по банковскому рынку в команде Зеленского. С учетом возможных надбавок, ежемесячная зарплата членов набсовета Укрэксимбанка может превышать 300 000 грн.

В свою очередь Ощадбанк и Укргазбанк платят членам своих наблюдательных советов существенно меньше. К примеру, Оксана Волчко, которую упоминали связи с набсоветом Укрпочты, получила от Укргазбанка в 2019 году три платежа на 1,13 млн грн.

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Укргазбанк Ощадбанк набсовет ПриватБанк зарплаты Укрэксимбанк
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