Стали известны зарплаты членов набсоветов госбанков - НВ

Члены наблюдательных советов украинских государственных банков получают зарплаты от 200 000 до 500 000 грн. Самое высокое вознаграждение получают члены набсовета крупнейшего банка Украины, обеспечивающего 50% всей прибыли банковской системы, ПриватБанка. Об этом сообщает НВ Бизнес.

Отмечается, что вошедшая по квоте президента Владимира Зеленского в набсовет ПриватБанка, Юлия Мецгер, за 6 месяцев получила более 3,4 млн грн (вот ссылка на одну из ее деклараций). Роман Сульжик и Ольга Томаш, назначенные в набсовет вместе с Мецгер, получили сопоставимые суммы.

За ПриватБанком следует Укрэксимбанк. По данным declarations, назначенная 8 июля 2019 года членом набсовета Виктория Страхова получила за 6 месяцев 1,69 млн грн (одну из деклараций можно увидеть здесь). Во время президентской кампании Страхова была представлена как эксперт по банковскому рынку в команде Зеленского. С учетом возможных надбавок, ежемесячная зарплата членов набсовета Укрэксимбанка может превышать 300 000 грн.

В свою очередь Ощадбанк и Укргазбанк платят членам своих наблюдательных советов существенно меньше. К примеру, Оксана Волчко, которую упоминали связи с набсоветом Укрпочты, получила от Укргазбанка в 2019 году три платежа на 1,13 млн грн.