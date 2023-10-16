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"Не играйте с огнем": в РПЦ недовольны обновленным дизайном банкноты 1000 рублей

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 15:37
Фото: росСМИ

С 16 октября в РФ в обращение введена обновленная банкнота номиналом в 1000 рублей. Она посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

Главное изображение на лицевой стороне – Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне представлены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского Кремля, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

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Новый дизайн банкноты вызвал возмущение представителей Русской православной церкви.

Священник РПЦ Павел Островский в своем телеграмм-аккаунте выразил свое недовольство и заявил, что считает унижением православных религиозных сооружений и нецелесообразным отражением мусульманской символики на банкноте.

"На новой тысяче изображен минарет с полумесяцем, а купол православного храма с отсутствующим крестом. Не играйте с огнем", – отметил Островский.

По информации российских СМИ, на банкноте изображено сооружение бывшей церкви, которое в настоящее время не имеет религиозного назначения.

Дополнительно, в РФ была введена в обращение новая пятитысячная банкнота, приуроченная Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Ранее тысячерублевка была посвящена Ярославлю, а пятитысячка – Хабаровску.

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Наталия Софиенко
Россиярпцроссийский рубль
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