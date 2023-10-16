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"Не грайте з вогнем": у РПЦ незадоволені оновленим дизайном банкноти 1000 рублів

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16.10.2023, 15:37
Фото: росЗМІ

З 16 жовтня у РФ в обіг введена оновлена банкнота номіналом 1000 рублів. Вона присвячена Нижньому Новгороду та Приволзькому федеральному округу.

Головне зображення на лицьовому боці – Микільська вежа Нижньогородського Кремля, а на зворотному боці представлені Музей історії державності татарського народу й Республіки Татарстан у Казані, вежа Сююмбіке на території Казанського Кремля, а також Музей археології та етнографії в Уфі.

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Новий дизайн банкноти викликав обурення у представників Російської православної церкви.

Священник РПЦ Павло Островський у своєму телеграм-акаунті, висловив своє невдоволення і заявив, що вважає приниженням православних релігійних споруд і недоцільним відображенням мусульманської символіки на банкноті.

"На новій тисячі зображено мінарет із півмісяцем, а купол православного храму з відсутнім хрестом. Не грайте з вогнем", – зауважив Островський.

За інформацією російських ЗМІ, на банкноті зображено споруду колишньої церкви, яка в наш час не має релігійного призначення.

Додатково, у РФ була введена в обіг нова п'ятитисячна банкнота, присвячена  Єкатеринбургу й Уральському федеральному округу.  Раніше рублева тисячна купюра була присвячена Ярославлю, а п'ятитисячна – Хабаровську.

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Наталія Софієнко
Росіярпцросійський рубль
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