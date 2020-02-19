Дивиденды мировых компаний рекордно выросли

Общий объем дивидендов мировых компаний в прошлом году вырос на 3,5% в годовом выражении и достиг рекордной отметки в $1,4 трлн. Однако темпы роста прибыли снизились по сравнению двумя годами ранее. Об этом сообщает издание Вarron's.

Отмечается, что основной вклад в повышение показателя внесли компании в Северной Америке, Японии и на развивающихся рынках, в то время как дивиденды в Европе и Азии снизились.

По словам соуправляющего фонда Janus Henderson Global Equity Income Бена Лофтхауса, за исключением ряда конкретных секторов темпы роста прибыли в мире замедлились в 2019 году на фоне ослабления импульса роста мировой экономики. Он добавил, что в США активный рост дивидендов был отмечен среди горнодобывающих и электроэнергетических компаний, а также ритейлеров.

Американская торговая сеть Home Depot в 2019 году повысила квартальные дивиденды на 32% - до $1,36 на акцию.

Общий объем выплат в США в 2019 вырос на 4,7% и достиг рекордного показателя в $491 млрд. Глобальный объем дивидендных выплат в прошлом году увеличился на 5,4% без учета колебания курса валют и других факторов.

На развивающихся рынках компании повысили дивиденды на 10,2% в долларовом выражении. В Японии дивиденды выросли на 8,4%, в Великобритании - на 6,2%. Показатель в Азиатско-Тихоокеанском регионе без учета Японии упал на 1,8%, а в Европе - на 2%.

Фирма по управлению активами Janus Henderson анализирует размер дивидендов, выплачиваемых 1,200 мировых компаний, крупнейших по рыночной капитализации.