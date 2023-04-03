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"Обратная индустриализация". Центробанк Финляндии прогнозирует примитивизацию экономики РФ

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 16:14
Фото: EPA

Российская экономика движется в сторону обратной индустриализации, считают в центральном банке Финляндии.

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Несмотря на то, что ВВП России удалось выстоять в 2022 году, уменьшившись лишь на 2,1%, он продолжает испытывать влияние западных санкций.
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Многие российские предприятия вынуждены приспосабливаться к использованию компонентов худшего качества и более высоких цен на традиционные ресурсы, а некоторые компании переходят от высоких технологий к низким.

"Поскольку ресурсы ограничены, это означает меньше инвестиций в другие секторы, включая потенциально более производительные отрасли. Экономика отойдет от технологической границы. Это отступление некоторые российские экономисты очень показательно называют примитивизацией или обратной индустриализацией", – заявила старшая советница Банка Финляндии Лаура Соланко.

Андрій Водяний
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