"Обратная индустриализация". Центробанк Финляндии прогнозирует примитивизацию экономики РФ

Российская экономика движется в сторону обратной индустриализации, считают в центральном банке Финляндии.

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Несмотря на то, что ВВП России удалось выстоять в 2022 году, уменьшившись лишь на 2,1%, он продолжает испытывать влияние западных санкций.



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Многие российские предприятия вынуждены приспосабливаться к использованию компонентов худшего качества и более высоких цен на традиционные ресурсы, а некоторые компании переходят от высоких технологий к низким.

"Поскольку ресурсы ограничены, это означает меньше инвестиций в другие секторы, включая потенциально более производительные отрасли. Экономика отойдет от технологической границы. Это отступление некоторые российские экономисты очень показательно называют примитивизацией или обратной индустриализацией", – заявила старшая советница Банка Финляндии Лаура Соланко.

МВФ в январе пересмотрел прогноз для экономики России в 2023 году по падению роста.

Андрій Водяний

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