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"Обычное дело". Гончарук сказал, когда пересмотрят макропрогноз и бюджет

"Обычное дело". Гончарук сказал, когда пересмотрят макропрогноз и бюджет
21.02.2020, 11:55

Минэкономики работает над новым макропрогнозом, его представят весной

Кабинет министров планирует обновить макропрогноз в течение нескольких недель. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук во время отчета правительства в Верховной Раде 21 февраля.

"Естественно, макропрогноз надо пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает, и, я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год", - сказал он.

Гончарук отметил, что пересмотр макропрогноза является обычным делом для всех стран и международных финансовых институций. Поводом для этого в мире может, в том числе, стать эпидемия коронавируса, сказал он.

Весной правительство также планирует пересмотреть госбюджет-2020 в связи с ценами на энергоресурсы и курсом доллара, которые оказались по факту ниже, чем были заложены в законе.

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макропрогноз алексей гончарук госбюджет-2020
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