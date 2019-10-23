Кабмин утвердил макропрогноз на три года. Ключевые цифры

Кабинет министров на заседании 23 октября утвердил макроэкономический прогноз на 2020-2022 годы, который содержит два сценария - консервативный и оптимистический. Об этом на брифинге сообщил журналистам премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, консервативный вариант макропрогноза предполагает рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году на уровне 3,7%, а оптимистический - 4,8%.

"По консервативному сценарию Министерство экономики по сути повторило прогноз Всемирного банка", - сказал Гончарук.

Перед заседанием Кабмина депутат от Европейской Солидарности Алексей Гончаренко опубликовал у себя в Facebook фото из макропрогноза со следующими показателями.

Согласно первому сценарию, ВВП Украины в 2020 году вырастет на 3,7%, в 2021-м – на 3,8%, в 2022-м – на 4,1%.

Инфляцию правительство прогнозирует на уровне 6,4% в 2020 году, 5,6% - в 2021-м, 5,3% - в 2022-м.

Сальдо торгового баланса, по первому сценарию правительства, в 2020 году составит -14,88 млн грн, в 2021-м: -16,56 млн грн, в 2022-м: -18,77 млн грн.

Номинальная среднемесячная зарплата работников прогнозируется на уровне 12 497 грн в 2020-м, 14 187 грн в 2021-м и 16 014 грн в 2022-м.

Согласно второму, оптимистическому, сценарию, ВВП в 2020 году вырастет на 4,8%, в 2021-м – на 5,5%, в 2022-м – на 6,5%.

Инфляция по второму сценарию прогнозируется на уровне 6,6% в 2020-м, 5,5% в 2021-м и 5,2% в 2022-м.

Сальдо торгового баланса при этом составит в 2020 году -16,74 млн грн, в 2021-м: -21,6 млн грн, в 2022-м: -25,5 млн грн.

Номинальная среднемесячная зарплата работников по второму сценарию прогнозируется на уровне 12 552 грн в 2020-м, 14 692 грн в 2021-м и 16 966 грн в 2022-м.

Также Кабмин предусматривает в государственном бюджете на 2020 год два курса гривни к доллару: 27 грн/$ и 24,8 грн/$.

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Фото: alexeygoncharenko/Facebook Фото: alexeygoncharenko/Facebook

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