Рост экономики в 5% – точно не в 2020-м. Почему “экономического чуда Гончарука” не будет?

Министерство экономики подготовило неприятные новости для премьера Алексея Гончарука: роста ВВП в 5% и выше, о чем в Кабмине говорили, как о достижимой цели уже на следующий год, не будет даже по оптимистичному сценарию. Экономика вырастет на 3,7% в 2020-м - новый прогноз Минэкономики гораздо консервативнее планов Кабмина.

Это серьезный удар по амбициям Гончарука увеличить ВВП на 40% за пять лет - это один из ключевых KPI, записанных в Программе действий нового правительства. Достичь его будет трудно даже при условии, что "реформаторский запал" правительства сохранится.

Способна ли украинская экономика в принципе расти быстрее и каких реформ ей не хватает? LIGA.net нашла три ответа, которые скорее всего расстроят власти.

Украинское чудо. Ожидания VS реальность

Алексей Гончарук еще точно не знал, с кем ему придется работать в новом Кабмине и как за его кандидатуру на пост премьера проголосует Верховная Рада, но свою главную задачу к тому моменту он озвучил предельно четко. "ВВП должен расти темпами 5-7% в год, минимум", - едва ли не первое, что Гончарук заявил с парламентской трибуны перед "премьерским" голосованием.

Более серьезные темпы роста ВВП давно стали важной темой в заявлениях первых лиц государства. Несмотря на то, что украинская экономика растет уже 15 кварталов подряд (а в середине этого года даже показала лучший результат в Европе - 4,6%), темпы роста в 3-4% считаются многими экономистами недостаточными, учитывая обвал в 2014-2015 годах.

СПРАВКА. В 2018 году украинская экономика установила "рекорд" - 3,3% роста, самое высокое значение за последние семь лет. За это время Украина пережила застой 2012-13-го и обвал после аннексии Крыма и войны в 2014-15-м. В долларовом эквиваленте пик 2013 года по объемам экономики пока остается недостижимым: $183 млрд против $130 млрд в 2018-м.

"В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% в год, - говорил президент Владимир Зеленский на встрече с президентом Турции в начале августа. - Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов".

Эту риторику поддержало и новое правительство: Минэкономики поручили пересмотреть майский прогноз роста ВВП на следующий год (3,3%) с учетом активной работы нового парламента и амбиций команды Зеленского. С аналогичным посылом Кабмин Гончарука подавал в Раду и бюджет-2020: первую версию сверстали на старом макропрогнозе, но при этом всерьез обсуждали возможность увеличения темпов роста (а значит и доходной и расходной частей бюджета) до 5%.

"Наш план – рост экономики в 2020 году не менее 5%, в идеале – 7%, – рассказывала во время презентации бюджета в профильном комитете Рады министр финансов Оксана Маркарова. – Амбициозно, но реалистично, если парламент продолжит принимать инвесториентированные решения: я говорю о приватизации, концессиях, открытии рынка земли, легализации игорного бизнеса и добычи янтаря и т.п".

Депутаты во многом оправдали ожидания министра, но для Минэкономики этого оказалось недостаточно: даже с учетом принятых Радой законов, базовый сценарий на следующий год остается скромным - 3,7%. Министерство пока официально не публиковало новый прогноз полностью (его еще должен утвердить Кабмин, другие ключевые параметры - инфляция и среднегодовой курс гривни), но главная позиция уже есть: ожидаемого роста в "5% и выше" не будет, даже если идеально совпадут все остальные условия.

"Наше видение совпадает с недавней оценкой Всемирного банка, который улучшил свой прогноз с 3 до 3,7%. Более оптимистичный сценарий - 4,8% при условии изменения бизнес климата в Украине к лучшему, - написал в facebook министр Тимофей Милованов. - Это означает создание условий для защиты прав собственности, либерализация рынков, судебная реформа, качественная работа правоохранительных органов, удаленность олигархов от правительства и политиков, и тому подобное".

Прогноз МВФ на 2020 год скромнее, чем у Минэкономики и Всемирного банка – 3%. НБУ также обещал до конца октября откорректировать свои ожидания на следующий год. Июльский прогноз Нацбанка – 3%.

Что не так с украинской экономикой. Три причины

Почему воплощение амбициозных планов Кабмину придется отложить минимум до 2021 года? Опрошенные LIGA.net экономисты констатируют: в ближайший год выжать больше 3-4% роста не выйдет по объективным причинам.



Базовая проблема - зависимость украинской экономики от внешних факторов. Драйвер ВВП последних лет - АПК из-за неблагоприятной погоды этой осенью (мало дождей, слишком тепло, как для сентября-октября) вряд ли сможет рассчитывать на рекордные урожаи в 2020 году, как это было в 2018-2019-м, говорит руководитель подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко. Спрос на продукцию украинских металлургов может снизиться из-за общего замедления мировой экономики, добавляет он.

Еще один серьезный риск - даже при наиболее благоприятном сценарии, объем транзита российского газа через Украину в 2020 году может сократиться на 25%-40% (НАК Нафтогаз зарабатывает на этом около $3 млрд в год), отмечает Мартыненко.

Эффект от реформ появится не сразу. Верховная Рада уже приняла закон о концессии, Кабмин начал реформу Фонда госимущества, на очереди - запуск рынка земли и легализация игорного бизнеса. Но пока все это - только точечные изменения (например, рынок земли появится только в конце 2020 года и, вероятно, в ограниченном виде), которые вряд ли способны привлечь в Украину большие объемы иностранных инвестиций, говорит аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

В любом случае влияние на ВВП проявится с заметным временным лагом, полагает, главный менеджер по макроанализу Райффайзен Банка Аваль Михаил Ребрик.

Еще одно "но": структурные реформы не зависят только от "правильного" голосования в парламенте, нужны продолжительные системные усилия, говорит Ребрик. "Скорость голосований уже вызывает вопросы к качеству нового законодательства, - отмечает он. - К тому же успех реформ прямо зависит от квалификации исполнителей: есть риск, что власти могут столкнуться с кадровым дефицитом, особенно на нижнем и среднем уровнях".

Мир пока не доверяет новой власти. Даже если новое правительство сохранит темпы экономических преобразований, это ускорит темпы роста экономики при двух условиях: во-первых, в это время не будет внешних кризисов, во-вторых, инвесторы убедятся в необратимости изменений, отмечает главный экономист Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

Пока в этом есть сомнения: речь о влиянии олигархов в бизнесе и политике, неопределенных мерах по детенизации экономики, нереформированных судах, перечисляет Ребрик из Райффайзен Банка.

“Пока действия властей не добавляют уверенности в том, что эффективная реформа правоохранительных и судебных органов в скором времени будет успешно завершена и права инвесторов будут в достаточной степени защищены”, - считает он.

3,7% - тоже оптимистичный сценарий. Как с этим жить?

Потенциал для воплощения планов правительства в жизнь есть, но без прихода большого иностранного капитала реализовать его крайне сложно, говорят опрошенные LIGA.net экономисты. Аналитики сходятся во мнении: даже 3,7%, на которые ориентируется Минэкономики - это оптимистичный уровень. Реалистичный показатель темпов роста ВВП в 2020-м году - 3%.

"Для желаемых 5-7% роста у Украины нет выхода: должна привлечь к себе "лавину" инвестиционных проектов, - считает Ахтырко из Concorde Capital. - На базе существующих производственных активов обеспечить такой прирост экономики просто невозможно".

Базовый сценарий Минэкономики в 3,7% роста - амбициозный, но достижимый, говорит заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко. На чем базируется именно такой прогноз - в Кабмине пока не объясняют. "Вероятно в самом начале правительство надеялось на "землю", приватизацию и прочие "инвестиционные" реформы, но либо переоценили их потенциал, либо не учли все риски”, - допускает директор департамента рыночных исследований IBI-Rating Виктор Шулик.

Аналогичный прогноз Всемирного банка (тоже 3,7%) основан на предположении, что Украина сохранит макростабильность и получит финансирование МВФ, начнет большую приватизацию, запустит прозрачный рынок земли и усилит борьбу с монополиями. Еще одно условие - оживление кредитования, напоминает Ребрик из Райффайзен банка Аваль.

"Если реформы не будут продвигаться и адекватное финансирование не будет мобилизовано, по мнению экспертов Всемирного банка, рост ВВП Украины может упасть ниже 2%, поскольку доверие инвесторов ухудшится”, - отмечает аналитик.