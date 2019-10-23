Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Гончарук озвучил два прогноза по курсу гривни на 2020 год

Гончарук озвучил два прогноза по курсу гривни на 2020 год
23.10.2019, 16:06

Согласно консервативному прогнозу правительства, доллар будет стоить 27 гривень

Кабинет министров предусматривает в государственном бюджете два курса гривни к доллару: 27 грн/$ и 24,8 грн/$. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Курс гривни к доллару в консервативном прогнозе на следующий год заложен 27 грн/$, по сравнению с предварительным 28,2 грн/$, а в оптимистическом - 24,8грн/$", - сказал Гончарук.

Он также добавил, что чем быстрее будет расти экономика, тем крепче будет гривня. При этом Гончарук отметил, что реалистичным остается рост экономики в пределах 5%.

  • По прогнозам Минэкономики, курс гривни в среднегодовом расчете на 2019 год составит 26,3 грн/$, на 2020-й - 27,3 грн/$. Ранее эксперты ожидали, что по итогам 2019 года доллар в Украине будет стоить 28 грн, а в 2020 году - 29,18 грн.
  • МВФ ожидает, что по итогам года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн, но в 2020 году он вырастет до 27,72 грн.
  • В проект бюджета на 2020 год, который правительство внесло в парламент, был заложен курс доллара на уровне 28,2 грн/$, рост ВВП - на 3,3%, инфляцию - на 6%. По словам премьера Гончарука, что показатели изменят после того, как будет опубликован обновленный макроэкономический прогноз.

Читайте также: Рост экономики в 5% – точно не в 2020-м. Почему “экономического чуда Гончарука” не будет?

Напишите нам
курс валют курс гривни
Комментарии
Последние новости
 