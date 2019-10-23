Гончарук озвучил два прогноза по курсу гривни на 2020 год

Кабинет министров предусматривает в государственном бюджете два курса гривни к доллару: 27 грн/$ и 24,8 грн/$. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

"Курс гривни к доллару в консервативном прогнозе на следующий год заложен 27 грн/$, по сравнению с предварительным 28,2 грн/$, а в оптимистическом - 24,8грн/$", - сказал Гончарук.

Он также добавил, что чем быстрее будет расти экономика, тем крепче будет гривня. При этом Гончарук отметил, что реалистичным остается рост экономики в пределах 5%.

По прогнозам Минэкономики, курс гривни в среднегодовом расчете на 2019 год составит 26,3 грн/$, на 2020-й - 27,3 грн/$. Ранее эксперты ожидали, что по итогам 2019 года доллар в Украине будет стоить 28 грн, а в 2020 году - 29,18 грн.

МВФ ожидает, что по итогам года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн, но в 2020 году он вырастет до 27,72 грн.

В проект бюджета на 2020 год , который правительство внесло в парламент, был заложен курс доллара на уровне 28,2 грн/$, рост ВВП - на 3,3%, инфляцию - на 6%. По словам премьера Гончарука , что показатели изменят после того, как будет опубликован обновленный макроэкономический прогноз.

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