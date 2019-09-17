Бюджет-2020 в одной картинке: курс, инфляция, социальные выплаты

Украинский парламент поставил рекорд по срокам внесения в Верховную Раду проекта бюджета на 2020 год. Основной финансовый документ страны в парламенте появился 15 сентября. И, хотя в Кабмине уверены, что к окончательной редакции многое в нем может измениться, некоторые выводы можно сделать уже сейчас.

В следующем году немного вырастет минимальная зарплата и пенсия, при этом снизится, относительно бюджета прошлого года, расчетный курс доллара. Рост экономики заложен на уровне 3,3%, а инфляцию, госдолг и дефицит бюджета правительство намерено уменьшиь.

LIGA.net собрала ключевые показатели бюджета в один слайд.