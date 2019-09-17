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Бюджет-2020 в одной картинке: курс, инфляция, социальные выплаты

Бюджет-2020 в одной картинке: курс, инфляция, социальные выплаты
17.09.2019, 10:55

Главное из проекта бюджет на следующий год

Украинский парламент поставил рекорд по срокам внесения в Верховную Раду проекта бюджета на 2020 год. Основной финансовый документ страны в парламенте появился 15 сентября. И, хотя в Кабмине уверены, что к окончательной редакции многое в нем может измениться, некоторые выводы можно сделать уже сейчас.

В следующем году немного вырастет минимальная зарплата и пенсия, при этом снизится, относительно бюджета прошлого года, расчетный курс доллара. Рост экономики заложен на уровне 3,3%, а инфляцию, госдолг и дефицит бюджета правительство намерено уменьшиь. 

LIGA.net собрала ключевые показатели бюджета в один слайд. 

Коллаж - Liga.net
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госбюджет-2020 бюджет 2020
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