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Что будет с курсом гривни до 2024 года. Прогноз МВФ

Что будет с курсом гривни до 2024 года. Прогноз МВФ
16.10.2019, 15:40

МВФ улучшил прогноз по курсу гривни

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу доллара к украинской национальной валюте до конца 2019 года и на следующие пять лет. Об этом свидетельствует обзор МВФ о перспективах развития мировой экономики.

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МВФ ожидает, что по итогам года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн, но в 2020 году он вырастет до 27,72 грн, а в 2021 - до 28,7 грн. В 2022 году, по прогнозам Фонда, курс доллара к гривне составит 29,67 грн, в 2023 году - 30,64 грн, а в 2024 - 31,61 грн.

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курс гривни прогноз мвф
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