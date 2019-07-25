МВФ обновил прогноз курса гривни до 2024 года

Международный валютный фонд обновил прогноз курса гривни к доллару на период до 2024 года. Об этом говорится в материалах к июльскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook), сообщает Finclub.

По прогнозам МВФ, курс гривни к доллару составит: 2019 год - 28,68 грн/$; 2020 год - 29,96 грн/$; 2021 год - 30,55 грн/$; 2022 год - 31,01 грн/$; 2023 год - 31,47 грн/$; 2024 год - 31,94 грн/$.

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Напомним, в госбюджете на 2019 год заложен курс на конец года 29,4 грн/$.