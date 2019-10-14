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Что с курсом: доллар опять дешевеет, НБУ покупает валюту. Разбор LIGA.net

Что с курсом: доллар опять дешевеет, НБУ покупает валюту. Разбор LIGA.net
14.10.2019, 12:45

Что происходило с курсом на прошлой неделе и что будет на следующей? Ответ – в обзоре LIGA.net. Коротко

Доллар снова дешевеет: пятница, 11 октября, завершилась с официальным курсом НБУ 24,54 грн/$, в кассах банков доллары можно купить по 24,8-25 грн/$, евро – по 27,25-27,9 грн/€. Еще неделю назад табло обменников в Киеве показывали курсы доллара не ниже 25 грн/$.

Какие силы сейчас влияют на курс доллара и продолжится ли укрепление гривни на следующей неделе? Об этом – в обзоре LIGA.net.

Доллар дешевеет, тенденция прочная. Доллар вернулся в район 24,5 грн/$: в прошлую пятницу (4 октября) банки торговали между собой по курсу 24,83 грн/$, в четверг, 10 октября – уже по 24,53 грн/$, 11 числа курс вырос до 24,68 грн/$. Банкиры говорят, что доллар  мог подешеветь сильнее: на рынок зашла новая порция валюты иностранцев, которые инвестируют в украинский госдолг (хотя и не в таких объемах, как раньше, но об этом – ниже). Гривню сдерживал только НБУ, который на этой неделе был одним из главных генераторов спроса на валюту.

В обменниках можно найти курсы 24,5 грн/$. Наличные обменники прекратили нагнетать панику (в первые дни октября уличные табло показывали курсы в районе 26 грн/$, некоторые задирали цену доллара до 26,6 грн, но большого ажиотажа среди населения не было). Средний курс доллара в банках – 24,8-25 грн/$, евро – 27,25-27,9 грн/€, британского фунта стерлингов – 30,7-33,75 грн/£. Цены в небанковских обменниках находятся в аналогичных пределах.

Главные продавцы валюты – иностранцы. Причина укрепления гривни прежняя – нерезиденты. Во вторник Министерство финансов продало очередную порцию облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Вышло сравнительно немного – 2,1 млрд грн, основная часть пришлась на трехлетние бумаги, основную часть которых выкупили иностранцы (для этого они меняли доллары на гривню, причина снижения курса в этом). Минфин все еще предлагает инвесторам довольно высокие ставки – 15,42% годовых, зафиксированные на три года – это по прежнему одна из самых доходных инвестиций в мире. Новые массовые покупки ОВГЗ иностранцами возможны и на следующей неделе: бумаги Минфин продает каждый вторник, нерезиденты, как правило, готовятся к этому (читай продают свои доллары) заранее.

Также на этой неделе Минфин погасил ОВГЗ более ранних выпусков на сумму 6,4 млрд грн. На курсе это не отобразилось: в числе инвесторов было не так много иностранцев, те кто был, вложились в новые долги правительства (хотя могли купить доллар и уйти из Украины). 

Главный покупатель – НБУ. Нацбанк почти каждый день (кроме пятницы) покупал валюту. Общий объем покупок – $134,5 млн. Если бы не это, курс доллара мог опуститься еще ниже. НБУ сейчас – один из крупнейших покупателей валюты на межбанке (дополнительный спрос держит курсы на более высоком уровне). На днях регулятор заявил, что намерен покупать не менее $30 млн в день (а по возможности и больше). Это означает дополнительный спрос на валюту в районе $150 млн в неделю при общем объеме покупок на межбанке примерно в $1,2 млрд (НБУ занимает не менее 10% рынка).

Снижения курса больше не будет. Опрошенные LIGA.net банкиры не ожидают дальнейшего укрепления гривни. Рабочий диапазон на следующую неделю – 24,5 – 24,8 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали аналитики и казначеи Альфа-Банка Украина, банков Кредит Днепр, Пиреус, Идея Банка и инвесткомпании ICU.  

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