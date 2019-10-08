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Новый макропрогноз: что будет с курсом гривни, инфляцией и ВВП

Новый макропрогноз: что будет с курсом гривни, инфляцией и ВВП
08.10.2019, 10:48

В Минэкономики представили предварительный маркоэкономический прогноз, составленный по оценкам экспертов

Эксперты Министерства финансов, Национального банка (НБУ), Министерства экономики,  представительства МВФ в Украине и других организаций спрогнозировали рост ВВП и курс гривни на конец года и на 2020-й во время дискуссии по составлению обновленного макроэкономического прогноза.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, опубликованный прогноз не является официальным прогнозом правительства, а лишь средней оценкой правительственных и неправительственных экспертов.

Согласно этой оценке, рост ВВП по итогам 2019 года ожидается на уровне 3,2% (ранее - 2,7%), по итогам 2020-го - также на 3,2% (ранее - 3%).

Курс гривни в среднегодовом расчете на 2019 год составит 26,3 грн/$, на 2020-й - 27,3 грн/$. Ранее эксперты ожидали, что по итогам 2019 года доллар в Украине будет стоить 28 грн, а в 2020 году - 29,18 грн.

Рост потребительских цен (инфляция) в 2019 году ожидается на уровне 7,2% (ранее - 7,6%), а в 2020-м - 6,3% (ранее - 6%).

  • В проект бюджета на 2020 год, который правительство внесло в парламент, заложили курс доллара на уровне 28,2 грн/$, рост ВВП - на 3,3%, инфляцию - на 6%. По словам премьера Алексея Гончарука, что показатели изменят после того, как будет опубликован обновленный макроэкономический прогноз.

 

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ВВП инфляция курс гривни макроэкономический прогноз
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