Зеленский подписал закон о госбюджете на 2020 год

Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2020 год, свидетельствуют данные на сайте парламента.

Сообщается, что законопроект №2000 11 декабря возвращен с подписью главы государства.

Госбюджет-2020 был принят Верховной Радой 14 ноября. 2 декабря его подписал спикер парламента Дмитрий Разумков, и в тот же день законопроект был направлен на подпись президенту.

В госбюджете на следующий год увеличены расходы на образование, здравоохранение, строительство дорог и рекордно - на обронный сектор.

Вот макропоказатели:

О главном финансовом документе страны читайте в материале: Все о бюджете Гончарука (или Гройсмана?). Как будет жить Украина в 2020 году