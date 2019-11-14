Верховная Рада приняла госбюджет на 2020 год. Детали

Сегодня, 14 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом государственный бюджет Украины на 2020 год.

За такое решение проголосовали 280 народных депутатов.

Министр финансов Оксана Маркарова, представляя проект бюджета, отметила, что макропрогноз, учтенный в бюджете, является вполне реалистичным.

Она также добавила, что были учтены пожелания депутатов, которые касаются социальной сферы (опорные школы, зарплата учителям, расходы на медицину), инфраструктуры (за исключением принятой сегодня поправки 209).

Не все пожелания, по словам министра, были учтены, так как многие необходимые законы были приняты с опозданием. Но результат от их действия даст возможность перевыполнить бюджет и распределить поступления позже.

По сравнению с редакцией законопроекта, поданного к первому чтению, доходы госбюджета (без трансфертов) на 2020 год увеличены на 14,18 млрд грн, в том числе по общему фонду на 11,9 млрд грн и по специальному фонду на 2,3 млрд грн. Дефицит составит 2,09% от ВВП. Расходы доработанного проекта бюджета увеличены до 1,18 трлн грн.

Согласно заключению парламентского комитета, в доработанном проекте госбюджета-2020 доходы увеличены на 14,18 млрд грн, расходы - на 10,1 млрд грн, дефицит - снижен на 854,8 млн грн. Отмечается, что предельный объем дефицита относительно уточненного прогнозного ВВП останется на уровне 2,1%.

5 ноября премьер-министр Алексей Гончарук, презентуя проект госбюджета на следующий год, отметил, что формирование доходной части впервые происходит без повышения налогов, но с сокращением дефицита, чтобы уменьшать долговую нагрузку.

Премьер озвучил основные показатели доработанного документа.

Медицина

В 2020 году экстренная медицина получит +109% финансирования, кроме этого, государство планирует компенсировать стоимость родов, лечение инсульта и расходы по другим направлениям. Всего на экстренную помощь в 2020 году правительство выделило 1,9 млрд грн (из них 900 млн грн на скорую помощь, 1 млрд грн на открытие отделений экстренной помощи), что вдвое больше, чем в 2019 году. Программа "Доступные лекарства" в 2020 году будет стоить 3,3 млрд грн. На закупку лекарств и медицинских изделий для больниц в 2020 году предусмотрено 9,7 млрд грн. На трансплантацию заложено более 1 млрд грн, что в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Социальное обеспечение

В 2020 году правительство заложило в проект бюджета-2020: 47,6 млрд грн на субсидии; 822 млн грн на предоставление правовой помощи гражданам; 246 млн грн на социальную адаптацию ветеранов АТО/ООС, что почти вдвое больше, чем в 2019-м.

Образование

Правительство впервые выделило в 2020 году отдельный бюджет в 3,5 млрд грн на программу "Способная школа для лучших результатов"; 1,4 млрд грн на программу "Новая украинская школа", что на 200 млн грн больше, чем в 2019 году. Еще 259 млн грн - на развитие учебно-практических центров профтехобразования, что на 200 млн грн больше, чем в 2019 году. Впервые по 21 000 грн получат ежегодную денежную поддержку молодые учителя (стаж до 10 лет).

Креативные индустрии и культура

На это направление правительство выделило на 23% больше, чем в 2019 году - 5,1 млрд грн. Впервые заложена программа мобильности молодежи - 500 млн грн. Впервые предусмотрено финансирование на раскрытие туристического потенциала - 240 млн грн.

Другое

7,4 млрд грн получит Государственный фонд регионального развития; 2 млрд грн выделено на социально-экономическое развитие регионов; 1,8 млрд грн на национальные инвестпроекты; 22,6 млрд грн планируется привлечь дополнительно от международных партнеров; 73,7 млрд грн - на инфраструктуру (в 2019 году было 54 млрд грн). Посмотреть презентацию госбюджета можно здесь.

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