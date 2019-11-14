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Верховная Рада сократила Дорожный фонд почти на 8 млрд

Верховная Рада сократила Дорожный фонд почти на 8 млрд
14.11.2019, 13:13

За поправку 209, которая касается акцизного сбора для местных налогов, проголосовали 275 депутатов

Во время обсуждения поправок к Бюджетному кодексу депутаты проголосовали за поправку 209, которая касается акцизного сбора для местных налогов. Против нее выступал профильный комитет.

"Слуга народа" Зиновий Андрийович заявил, что поправка 209 к законопроекту об изменениях к Бюджетному кодексу Украины (№2144) позволяет передать поступления от акцизного налога с топлива из Дорожного фонда местным бюджетам.

"Недопустимо его забирать, предлагается на 2020 год оставить за местными общинами. Это даст им возможность стать на ноги. А с 1 января 2021 года мы будем им наполнять государственный Дорожный фонд", - сказал Андрийович.

Комитет отклонил эту правку как противоречащую нормам кодекса, поскольку акцизный налог с топлива на 2020 год не относится к доходам общего фонда госбюджета и в полном объеме поступает в специальный фонд как источник поступлений государственного Дорожного фонда. "Кроме того, это приведет к разбалансированию госбюджета на 2020 год, так как сократит поступления в этот фонд на 7,7 млрд грн", - отметил председатель подкомитета Комитета по вопросам бюджета Юрий Кузбит.

После голосования был объявлен перерыв, который длился более полутора часов. Когда заседание возобновилось, Кузбит сообщил, что в связи с принятием поправки 209 вносятся правки в другие статьи законопроекта.

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дорожный фонд бюджет-2020 акцизный сбор поправка 209
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