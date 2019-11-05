Проект бюджета на 2020 год будет существенно изменен - Маркарова

Проект государственного бюджета на 2020 год будет существенно изменен ко второму чтению. Об этом министр финансов Оксана Маркарова рассказала в интервью Экономической правде.

По словам Маркаровой, для пересмотра бюджета на 2020 год есть две причины: макропрогноз и новая законодательная база вместе с депутатскими предложениями

"За неполные два месяца работы Верховная Рада приняла много важных реформ, которые повлияют на экономический рост. Это законы о концессиях, о приватизации, о выравнивании правил игры на таможне, о создании уполномоченных экономических операторов, об общем режиме транзита", - уточнила Маркарова.

Он отметила, что эти законодательные инициативы будут имплементироваться в течение года, но в среднесрочной перспективе серьезно повлияют на экономический рост.

Несмотря на то, что консервативный прогноз Минэкономики по росту ВВП на уровне 3,7% не совпадает с прогнозом Международного валютного фонда в 3%, Маркарова считает, что МВФ не "забракует" проект госбюджета.

"5-7% [роста ВВП] - наша цель... Но бюджет не может рассчитываться целью, он рассчитывается на макропрогнозе... Для бюджета важен весь набор показателей. Это и номинальный ВВП, и инфляция, и потребление, и показатель курса гривны. Мы уже видим, что курс будет крепче", - заявила Маркарова.