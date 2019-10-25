Зеленский потребовал сократить расходы госбюджета на чиновников

Президента Владимир Зеленский поставил задачу Министерству финансов сократить на 10% расходы на следующий год на содержание чиновников. Об этом он сообщил в Facebook.

"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушав министра финансов (Оксану Маркарову - Ред.) по основным показателям, поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%", - написал президент.

По его мнению, это позволит сэкономить деньги и направить их на социально важные статьи бюджета.

Сокращение не должно коснуться учителей и врачей, заключил Зеленский.