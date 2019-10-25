Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский потребовал сократить расходы госбюджета на чиновников

Зеленский потребовал сократить расходы госбюджета на чиновников
25.10.2019, 17:26

В госбюджете-2020 расходы на чиновников могут быть урезаны на 10%

Президента Владимир Зеленский поставил задачу Министерству финансов сократить на 10% расходы на следующий год на содержание чиновников. Об этом он сообщил в Facebook.

"Провели совещание по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению. Заслушав министра финансов (Оксану Маркарову - Ред.) по основным показателям, поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%", - написал президент.

По его мнению, это позволит сэкономить деньги и направить их на социально важные статьи бюджета.

Сокращение не должно коснуться учителей и врачей, заключил Зеленский.

  • 18 октября Верховная Рада принял в первом чтении закон о госбюджете на 2020 год. LIGA.net собрала ключевые показатели проекта.
  • Ко второму чтению Кабмину поручено увеличить показатели доходной и расходной частей проекта госбюджета с учетом уточнения основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2020 год.
Напишите нам
Владимир Зеленский госбюджет госбюджет-2020
Комментарии
Последние новости
 