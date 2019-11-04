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Кабмин одобрил проект бюджета-2020 ко второму чтению

Кабмин одобрил проект бюджета-2020 ко второму чтению
04.11.2019, 08:38

В воскресенье состоялось внеочередное заседание правительства

3 ноября Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял проект бюджета-2020 ко второму чтению. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Сегодня мы приняли проект бюджета-2020 ко второму чтению, обработав выводы Верховной Рады. Учитывая решение СНБО и комиссии по распределению средств на инвестпроекты, Бюджет принят с доработкой", - сказала министр финансов Оксана Маркарова.

По ее словам, важно быстрее передать документ в Верховную Раду, так как важен широкий диалог с коллегами в парламенте и президентом.  "С завтрашнего дня мы будем обсуждать проект бюджета. И, конечно, после подачи мы представим людям главный финансовый документ страны", - отметила Маркарова.

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кабмин Оксана Маркарова бюджет 2020
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