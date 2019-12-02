Разумков подписал госбюджет-2020

Законопроект №2000 о Государственном бюджете Украины на 2020 год был принят парламентом во втором чтении и в целом 14 ноября
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Государственный бюджет на 2020 год. Теперь он направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Сообщается, что законопроект №2000 2 декабря возвращен с подписью главы Верховной Рады и в этот же день передан на подпись президенту.
- 15 сентября Кабмин представил проект бюджета и направил его на рассмотрение в Верховную Раду. Позже Минфин показал расходы на соцподдержку в проекте бюджета-2020.
- 18 октября бюджетный комитет Верховной Рады отклонил поправку в проекте госбюджета на 2020 год, которой предлагалось отменить возмещение НДС экспортерам аграрной продукции.
- В этот же день госбюджет был принят парламентом в первом чтении. Ко второму чтению Кабмину поручено увеличить показатели доходной и расходной частей проекта госбюджета с учетом уточнения основных прогнозных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2020 год.
- 23 октября Кабмин утвердил макропрогноз. По консервативному сценарию предполагается рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году на уровне 3,7%, при оптимистическом - 4,8%. После чего Маркарова заявила, что проект госбюджета на 2020 год будет существенно изменен ко второму чтению.
- 14 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом государственный бюджет Украины на 2020 год. За проголосовали 280 народных депутатов.