Разумков подписал госбюджет-2020

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Государственный бюджет на 2020 год. Теперь он направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Сообщается, что законопроект №2000 2 декабря возвращен с подписью главы Верховной Рады и в этот же день передан на подпись президенту.