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Кабмин предлагает в разы увеличить штрафы за нарушения в ходе проверок бизнеса

28.07.2021, 18:17
Кабмин предлагает в разы увеличить штрафы за нарушения в ходе проверок бизнеса - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров одобрил законопроект, предлагающий увеличить размер штрафов для контролирующих органов за нарушения при проведении ими плановых проверок компаний. Об этом сообщает пресс-служба правительства.  

Согласно документу размер штрафов для чиновников органов надзора увеличивается с 50-100 необлагаемых налогом минимального дохода граждан (850 грн - 1700 грн) до 250-500 необлагаемых минимумов (4250 грн - 8500 грн). За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается до 500-1000 необлагаемых минимумов (8500 грн - 17 000 грн). 

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Также Кабмин поддержал еще один законопроект по изминению процедур госнадзора за бинесом. Документ предлагает сократить процедуру судебного производства в случае обращения контролирующих органов в суд из-за недопуска их на проверки предприятий. 

В законопроекте также предложено внедрить добровольное страхование гражданской ответственности работы предпринимателей. 

Среди других предложений законопроекта: ввести аудит работы компаний, что позволит им предотвратить нарушения законодательства, и создать институт общественных советов по вопросам госнадзора при контролирующих органах.  

"Основные новации этих документов – изменение подходов к государственному надзору от репрессивной системы, ориентированной на наказание и штрафы, к формированию превентивной и риск-ориентированной системы. Это будет означать, что увеличивается ответственность за неправомерные действия со стороны работников органов госнадзора", – прокомментировал законопроекты премьер-министр Денис Шмыгаль.  

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Роман Брыль
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надзор плановые проверки штрафы для бизнеса
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