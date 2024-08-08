Пенсионный фонд увеличил доходы за счет роста зарплат

Существенным риском для доходов ПФУ остается неопределенность с финансированием военных расходов до конца года

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Доходы Пенсионного фонда Украины выросли на 8,6% в январе-июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 481,5 млрд грн. Данные опубликовал глава парламентского комитета по налогам и финансам Даниил Гетманцев.

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Основными драйверами роста доходов ПФУ в 2024 году остаются улучшение занятости и увеличение зарплат, что трансформируется в рост поступлений от ЕСВ на общеобязательное пенсионное и социальное страхование, объяснил Гетманцев.

Поступления от ЕСВ, распределяемые на общеобязательное пенсионное страхование за указанный период, увеличились на 13,1% (+33,9 млрд грн) — до 292,9 млрд грн.

Трансферт из государственного бюджета уменьшился на 1% (минус 1,3 млрд грн) — до 143,1 млрд грн.

Существенным риском для доходов ПФУ остается неопределенность с финансированием военных расходов до конца текущего года, в том числе расходов на денежное довольствие военнослужащих с начислениями. План поступлений от ЕСВ не намного, но не выполняется с начала года.

"Это в очередной раз подчеркивает комплексность вопроса покрытия разрыва в расходах на сектор безопасности и обороны, что влечет за собой ряд вызовов и сложных решений, которые нужно будет принимать", — резюмирует глава парламентского комитета.