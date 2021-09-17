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Платежная система Новой почты будет напрямую работать с Visa и MasterCard

Цей матеріал також доступний українською
17.09.2021, 15:40
Платежная система Новой почты будет напрямую работать с Visa и MasterCard - Фото
Отделение Новой почты Фото: пресс-служба НП

Компания НоваПей первой среди частных небанковских финансовых учреждений стала участником международных платежных систем Visa и MasterCard. В частности, первой в регионе СНГ и Юго-Западной Европы в МПС Visa и первой в Украине и Молдове в МПС MasterCard Worldwide, сообщает пресс-служба Новой почты.

До этого НоваПей использовала технологии МПС при посредничестве банков-эквайров.

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"Наша компания уже достигла определенного уровня развития и объема транзакций, который дает возможность работать с лидерами рынка платежных систем как полноценный финансовый партнер", – комментирует Андрей Кривошапко, СЕО НоваПей.

По его словам, став участником МПС Visa и MasterCard, НоваПей может теперь проводить прямые расчеты, более эффективно строить технологии обработки операций, расширить функционал мобильного приложения и онлайн-кабинета Новой почты для клиентов.

  • С октября 2020 года клиенты Новой почты при отправке и получении денежных переводов могут пройти верификацию личности в отделении, приложив свою ID-карту к POS-терминалу Ощадбанка. Также НП разрешила использовать цифровой паспорт в приложении Дия для получения посылок, грузов и денежных переводов в отделении. Весной 2021 года НП перевела более 14 000 операторов-кассиров на электронные подписи.

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Юрий Тарасовский
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