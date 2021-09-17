Платежная система Новой почты будет напрямую работать с Visa и MasterCard

Компания НоваПей первой среди частных небанковских финансовых учреждений стала участником международных платежных систем Visa и MasterCard. В частности, первой в регионе СНГ и Юго-Западной Европы в МПС Visa и первой в Украине и Молдове в МПС MasterCard Worldwide, сообщает пресс-служба Новой почты.

До этого НоваПей использовала технологии МПС при посредничестве банков-эквайров.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

"Наша компания уже достигла определенного уровня развития и объема транзакций, который дает возможность работать с лидерами рынка платежных систем как полноценный финансовый партнер", – комментирует Андрей Кривошапко, СЕО НоваПей.

По его словам, став участником МПС Visa и MasterCard, НоваПей может теперь проводить прямые расчеты, более эффективно строить технологии обработки операций, расширить функционал мобильного приложения и онлайн-кабинета Новой почты для клиентов.

С октября 2020 года клиенты Новой почты при отправке и получении денежных переводов могут пройти верификацию личности в отделении, приложив свою ID-карту к POS-терминалу Ощадбанка. Также НП разрешила использовать цифровой паспорт в приложении Дия для получения посылок, грузов и денежных переводов в отделении. Весной 2021 года НП перевела более 14 000 операторов-кассиров на электронные подписи.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.