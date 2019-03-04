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G7 и ВБ об отмене антикоррупционной статьи: Это поражение
04.03.2019, 14:27

ПриватБанку разрешили торговать ценными бумагами

ПриватБанку разрешили торговать ценными бумагами

Банк получил лицензию для торговли акциями

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовом рынке (НКПЦФБР) выдала лицензию государственному банку ПриватБанк для торговли ценными бумагами, сообщает пресс-служба Нацкомиссии.

"Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже решила выдать акционерному обществу ПриватБанк лицензию на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке - деятельности по торговле ценными бумагами, а именно, андеррайтинга", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, заявление о предоставлении соответствующей лицензии ПриватБанк подал в Нацкомиссию 29 декабря 2018 года.

Решение о предоставлении лицензии НКПЦФБР приняла 28 февраля 2019 года.

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Андеррайтинг на рынке ценных бумаг – это руководство процессом выпуска ценных бумаг и их распределения.

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Теги: андеррайтинг, торговля акциями, нкпцфбр
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