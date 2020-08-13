Россия снова стала "чистым" должником: госдолг впервые за год превысил резервы

Долг федерального правительства на фоне пандемического кризиса, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы. Это следует из ежемесячной статистики Минфина и Банка России, пишет РБК.

1 апреля финансовые активы правительства России превышали его задолженность почти на 2,5 трлн рублей: 17 трлн против 14,5 трлн руб. В мае и июне госдолг и резервы почти сравнялись на уровне более 14 трлн руб. 1 июля федеральный госдолг составил 14,77 трлн, что на 1,55 трлн больше, чем депозиты правительства (13,22 трлн руб.).

Отмечается, что это связано с падением цен на нефть, снижением нефтедобычи, пандемией коронавируса, резким ростом расходов бюджета на поддержку российских семей и бизнеса.

"Произошедшее изменение не представляет угрозы для бюджетной стабильности, но является символическим последствием текущего кризиса…", - пишет издание.

Госдолг России стал положительным впервые с июня 2019 года.

По расчетам экспертов Центра развития НИУ ВШЭ, во втором квартале нефтегазовые доходы федерального бюджета России из-за падения мировых цен на энергоносители и начавшегося сокращения добычи сократились почти на 60%.

На прошлой неделе спотовая цена на российскую нефть Urals снизилась после того, как Саудовская Аравия снизила цены для европейских покупателей. Цена Urals к концу прошлой недели опустилась до $44,1 за баррель.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Юрий Тарасовский

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.