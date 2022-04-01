Российский рубль перестал отражать рыночную реальность – FT

Официальный курс рубля практически вернулся на "довоенный" уровень, поднявшись до 81 рубля за $1, но он не отображает реальную стоимость российской валюты. Об этом пишет Financial Times.

Стабилизировать курс удалось за счет изоляции России от мировых финансовых рынков и драконовских мер контроля Центробанком РФ за движением капитала, объясняют в издании.

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В начале марта рубль упал до 150 руб/$1, потеряв почти половину своей стоимости менее, чем за две недели.

Жесткие ограничения, введенные Москвой для поддержки курса рубля, сыграли решающую роль в предотвращении более глубокого валютного кризиса.

"В начале был момент, когда рубль резко упал, когда многие граждане переводили свои деньги за границу. Но потом было введено эмбарго на это, и использовать доллары в стране или за границей стало практически невозможно", – цитирует FT Олега Вьюгина, председателя наблюдательного совета Московской биржи и бывшего заместителя председателя ЦБ РФ.

Россиянам запрещено переводить деньги на свои собственные счета в иностранных банках, снимать более $10 000 в международной валюте в течение следующих шести месяцев или вывозить из страны наличными больше этой суммы. Банкам и брокерам временно запрещено осуществлять операции по обмену иностранной валюты за наличный расчет в долларах и евро.

Иностранцам также запретили выходить из местных акций, в результате чего их инвестиции оказались в ловушке.

"Власти настолько жестко контролируют этот процесс, что я не думаю, что курс можно рассматривать, как отражение состояния российской экономики или эффективности санкций", — сказал изданию Кристиан Маджо, руководитель отдела портфельной стратегии развивающихся рынков в TD Securities.

По его словам, иностранные инвесторы фактически оказались в ловушке, владея российскими активами, и не могут совершать сделки на российском рынке, а банки за пределами России практически перестали указывать обменный курс доллара к рублю.

"Обменный курс — это часть политических усилий, направленных на то, чтобы показать, что санкции не работают, — считает Тимоти Эш, экономист BlueBay Asset Management. – Но это не настоящий рынок. И где бы рубль ни торговался сегодня, завтра или в следующем году, Путин превратил Россию в международного изгоя".

31 марта в Белом Доме заявили, что санкции работают, а рост курса рубля является искусственным.

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Роман Брыль

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