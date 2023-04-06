Российский рубль упал до минимума с апреля прошлого года
В четверг, 6 апреля, курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 80 рублей впервые почти за год. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
На максимуме за день американская валюта торговалась по 80,1 рубля, что на 0,265 рубля выше цены вчерашнего закрытия. В последний раз курс доллара поднимался выше 80 рублей 18 апреля 2022 года.
Курс евро превысил 88 рублей впервые почти за год – в предыдущий раз он поднимался выше этой отметки 14 апреля 2022 года.
Российская валюта дешевеет и к китайскому юаню.
В росСМИ отмечают, что рубль ослабевает по отношению к другим валютам на "фоне роста импорта при снижении объема экспорта". Также на рубль влияет повышенный спрос на валюту у банков, восстанавливающих свою валютную позицию после выплаты евробондов РФ.
- Китайский юань заменил доллар США как наиболее торгуемую в России валюту из-за влияния санкции.
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