Китайский юань заменяет доллар в России — Bloomberg

Китайский юань заменил доллар США как валюту, которая наиболее торгуется в России, из-за влияния санкций. Об этом пишет Bloomberg на основе ежедневных отчетов об операциях с Московской биржи.

Юань впервые превысил доллар по месячному объему торгов в феврале, и разница стала более заметной в марте. До введения санкций за вторжение в Украину, объем торгов юанем на российском рынке был незначительным.

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Издание отмечает, что масштабные санкции, направленные против финансовой системы России, заставили Кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, которые отказались присоединиться к санкциям.



Министерство финансов перевело свои рыночные операции на юань вместо доллара в начале этого года и разработало новую структуру для фонда национального богатства, чтобы 60% его активов удерживались в юанях. Банк России регулярно призывает компании и граждан перевести свои активы в рубли или "дружественные" валюты, чтобы избежать риска их блокировки или замораживания. Несмотря на все это, доллар оставался наиболее популярной валютой на российском рынке до сих пор, лишь редко проигрывая юаню по объемам в определенный торговый день, отмечает Bloomberg. "Сейчас на рынке меньше долларов, потому что доходы России сократились из-за падения цен на нефть и сокращения экспорта", – сказал Искандер Луцко, стратег ITI London. В то же время импорт товаров из России в Китай вырос на 29%, хотя экспорт из Китая застопорился.

Россия углубила свои связи с Китаем после того, как в феврале 2022 г. вторжение в Украину привело к разрыву отношений с Западом. В марте президент Китая Си Цзиньпин совершил свой первый зарубежный визит в Москву после переизбрания и пообещал Кремлю расширение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, цепочек поставок, мегапроектов, энергетики и высоких технологий.

Наталія Софієнко

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