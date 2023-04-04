UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китайский юань заменяет доллар в России — Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 10:14
Китайский юань заменяет доллар в России — Bloomberg - Фото
Юань (Фото - EPA)

Китайский юань заменил доллар США как валюту, которая наиболее торгуется в России, из-за влияния санкций. Об этом пишет Bloomberg на основе ежедневных отчетов об операциях с Московской биржи.

Юань впервые превысил доллар по месячному объему торгов в феврале, и разница стала более заметной в марте. До введения санкций за вторжение в Украину, объем торгов юанем на российском рынке был незначительным.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Издание отмечает, что масштабные санкции, направленные против финансовой системы России, заставили Кремль и российские компании перевести свои внешнеторговые операции с доллара и евро на валюты стран, которые отказались присоединиться к санкциям.

Министерство финансов перевело свои рыночные операции на юань вместо доллара в начале этого года и разработало новую структуру для фонда национального богатства, чтобы 60% его активов удерживались в юанях. Банк России регулярно призывает компании и граждан перевести свои активы в рубли или "дружественные" валюты, чтобы избежать риска их блокировки или замораживания.

Несмотря на все это, доллар оставался наиболее популярной валютой на российском рынке до сих пор, лишь редко проигрывая юаню по объемам в определенный торговый день, отмечает Bloomberg.

"Сейчас на рынке меньше долларов, потому что доходы России сократились из-за падения цен на нефть и сокращения экспорта", – сказал Искандер Луцко, стратег ITI London. В то же время импорт товаров из России в Китай вырос на 29%, хотя экспорт из Китая застопорился.

  • Россия углубила свои связи с Китаем после того, как в феврале 2022 г. вторжение в Украину привело к разрыву отношений с Западом. В марте президент Китая Си Цзиньпин совершил свой первый зарубежный визит в Москву после переизбрания и пообещал Кремлю расширение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, цепочек поставок, мегапроектов, энергетики и высоких технологий.
Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Китай доллар юань
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 