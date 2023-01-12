Россия пытается достичь стабильности экономики благодаря продаже китайских юаней

Россия возобновит валютные интервенции путем продажи юаней с 13 января, подчеркнув растущее значение китайской валюты в усилиях Москвы по обеспечению экономической стабильности в условиях западных санкций, пишет Reuters.

Министерство финансов России заявило, что с 13 января продаст 54,5 млрд рублей ($798 млн) в иностранной валюте на фоне снижения доходов от нефти и газа.

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В России, где после распада Советского Союза в 1991 г. господствовал доллар США, китайский юань стал основным игроком после введения западных санкций.

Его доля на валютном рынке в ноябре достигла 48% по сравнению с менее чем 1% в начале 2022 года. Центральный банк России заявил, что будет производить валютные операции на рынке юаней Московской биржи.

Известно, что бюджет России на 2023 год базируется на цене нефти Urals около $70,1 за баррель, хотя основная российская нефть сейчас торгуется на уровне ниже $50 за баррель.

По данным МВФ, в этом году номинальный ВВП России, вероятно, составит $2,14 триллиона, что является самым высоким показателем с 2013 года.

Агентство отмечает, что после того, как Запад ввел строжайшие санкции в современной истории из-за войны в Украине, экономика России все больше поворачивается в сторону Китая. Китайские студенты стекаются в российские университеты, китайский украшает вывески в туристических местах Москвы рядом с английским и русским языками, а президент РФ Владимир Путин анонсирует безграничное партнерство с президентом Си Цзиньпином.

Несколько китайских фирм использовали местную валюту – юань для покупки российского угля в марте.

Наталія Софієнко

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