UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия пытается достичь стабильности экономики благодаря продаже китайских юаней

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 11:44
Россия пытается достичь стабильности экономики благодаря продаже китайских юаней - Фото
Юань (Фото - EPA)

Россия возобновит валютные интервенции путем продажи юаней с 13 января, подчеркнув растущее значение китайской валюты в усилиях Москвы по обеспечению экономической стабильности в условиях западных санкций, пишет Reuters.

Министерство финансов России заявило, что с 13 января продаст 54,5 млрд рублей ($798 млн) в иностранной валюте на фоне снижения доходов от нефти и газа.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

В России, где после распада Советского Союза в 1991 г. господствовал доллар США, китайский юань стал основным игроком после введения западных санкций.

Его доля на валютном рынке в ноябре достигла 48% по сравнению с менее чем 1% в начале 2022 года. Центральный банк России заявил, что будет производить валютные операции на рынке юаней Московской биржи.

Известно, что бюджет России на 2023 год базируется на цене нефти Urals около $70,1 за баррель, хотя основная российская нефть сейчас торгуется на уровне ниже $50 за баррель.

По данным МВФ, в этом году номинальный ВВП России, вероятно, составит $2,14 триллиона, что является самым высоким показателем с 2013 года.

Агентство отмечает, что после того, как Запад ввел строжайшие санкции в современной истории из-за войны в Украине, экономика России все больше поворачивается в сторону Китая. Китайские студенты стекаются в российские университеты, китайский украшает вывески в туристических местах Москвы рядом с английским и русским языками, а президент РФ Владимир Путин анонсирует безграничное партнерство с президентом Си Цзиньпином.

Наталія Софієнко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Китай санкции против россии юань
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 