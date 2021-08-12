Сенат принял часть плана Байдена потратить $1,2 трлн на инфраструктуру. Куда пойдут деньги

Сенат США проголосовал за принятие части программы президента Джо Байдена по развитию инфраструктурных проектов и созданию рабочих мест на $1,2 трлн. Об этом пишет CNN.

План Байдена поддержали 69 сенаторов, из них 19 республиканцев. Ожидается, что законопроект также без проблем будет одобрен нижней палатой Конгресса. Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Согласно законопроекту, названного Investment and Jobs Act (IAJA), общий объем федеральных расходов на инфраструктруные проекты сокращен с предложенных $1,2 трлн до $550 млрд на следующие пять лет.

Из них $110 млрд будет выделено на строительство дорог и мостов, $66 млрд на развитие железных дорог, $65 млрд на модернизацию линий электропередач, $65 млрд на расширение сети широкополосного интернета, $39 млрд на развитие аэропортов, $7,5 млрд на расширение сети зарядных станций для электромобилей, $55 млрд на модернизацию сетей водоснабжения, из них $15 млрд на замену труб.

По подсчетам бюджетного бюро Конгресса, реализация инфраструктурного плана Байдена приведет к увеличение дефицита государственного бюджета на $256 млрд до 2031 года.

Из полной программы IАJA убрали $400 млрд расходов на поддержку пенсионеров и инвалидов, $100 млрд на программы перемещения рабочих и подготовку студентов-выпускников к поиску первой работы и $18 млрд на модернизацию военных госпиталей.

IАJA является частью общей инициативы Джо Байдена потратить $3,5 млрд на инфраструктурные и социальные проекты.

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Роман Брыль

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