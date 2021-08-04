В США бум сбережений: американцы скопили $3,7 трлн за год пандемии. На что потратят
Сбережения жителей США увеличились на $3,7 трлн за коронавирусный 2020 год. Об этом пишет CNBC со ссылкой на исследование Oxford Economics.
Увеличение сбережений вызвано денежной помощью государства пострадавшим от пандемии, ростом рынка акций и уменьшением вариантов расходов во время карантина.
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Авторы исследования отмечают, что накопление сбережений проходило неравномерно: 70% сэкономленных средств приходится на 20% наиболее обеспеченных американцев.
Данная тенденция характерна и для избыточных сбережений - накоплений, превышающих традиционную динамику роста сбережений, характерную для докоронавирусного периода.
Сумма избыточных сбережений за 2020 год составила $2,8 трлн. Из нее 80% приходится на накопления 20% наиболее обеспеченных американцев, а из этой суммы – 46% приходится на 1% самых богатых.
В Oxford Economics прогнозируют, что накопленные деньги будут поддерживать на высоком уровне потребительские расходы в течение ближайших нескольких лет.
Но и здесь есть нюанс: поскольку большая часть накоплений находится у богатых американцев, потребительские расходы резко вырастут в сегменте премиум-товаров.
До 2023 года из накопленных за период пандемии денег - $360 млрд будет потрачено на потребительском рынке. Из них - $250 млрд потратят состоятельные американцы на элитные рестораны, курорты, предметы моды и коллекционирования, ювелирные изделия, вино и дорогостоящие услуги.
- 16 марта 2021 года Индекс потребительских настроений показал улучшение материального состояния украинцев. По мере введения карантинных ограничений, украинцы уменьшили количество дорогостоящих покупок. Только к началу лета большинство украинцев начало тратить сбережения, реализуя отложенный спрос.
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