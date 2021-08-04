В США бум сбережений: американцы скопили $3,7 трлн за год пандемии. На что потратят

Сбережения жителей США увеличились на $3,7 трлн за коронавирусный 2020 год. Об этом пишет CNBC со ссылкой на исследование Oxford Economics.

Увеличение сбережений вызвано денежной помощью государства пострадавшим от пандемии, ростом рынка акций и уменьшением вариантов расходов во время карантина.