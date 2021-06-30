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Потребительские настроения ухудшились в мае: украинцы недовольны экономикой

30.06.2021, 13:58
Потребительские настроения ухудшились в мае: украинцы недовольны экономикой - Фото
Фото:depositphotos.com

Индекс потребительских настроений сократился на 5,9 пунктов до 71,3 пункта в мае, что вызвано ухудшением экономических ожиданий населения. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за май 2021 года, публикуемое организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital  

Общий индекс экономических ожиданий в мае снизился на 13 пунктов до 75,5 пункта, уточняют авторы исследования.    

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Значительно сократилось количество людей, ожидающих улучшения развития экономики в ближайший год (падение соответствующего индекса на 9,3 пункта, до 61,7 пункта) и в ближайшие пять лет (падение на 17,5 пункта до 84,9 пунктов).  

Также уменьшилось количество украинцев, ожидающих улучшения своего материального положения (падение индекса на 12 пунктов, до 82 пункта).   

"В мае наибольшую положительную динамику показал индекс целесообразности делать крупные покупки. С ослаблением карантина потребители стремятся реализовать отложенный спрос", – отмечают авторы исследования.  

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Опрос за март проводился с 11 по 27 мая 2021 года. 

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Роман Брыль
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экономический рост info sapiens потребительские настроения
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