Потребительские настроения ухудшились в мае: украинцы недовольны экономикой
Индекс потребительских настроений сократился на 5,9 пунктов до 71,3 пункта в мае, что вызвано ухудшением экономических ожиданий населения. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за май 2021 года, публикуемое организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.
Общий индекс экономических ожиданий в мае снизился на 13 пунктов до 75,5 пункта, уточняют авторы исследования.
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Значительно сократилось количество людей, ожидающих улучшения развития экономики в ближайший год (падение соответствующего индекса на 9,3 пункта, до 61,7 пункта) и в ближайшие пять лет (падение на 17,5 пункта до 84,9 пунктов).
Также уменьшилось количество украинцев, ожидающих улучшения своего материального положения (падение индекса на 12 пунктов, до 82 пункта).
"В мае наибольшую положительную динамику показал индекс целесообразности делать крупные покупки. С ослаблением карантина потребители стремятся реализовать отложенный спрос", – отмечают авторы исследования.
- В феврале индекс потребительских настроений показал улучшение материального состояния украинцев.
- В марте, согласно индексу потребительских настроений, увеличилось количество украинцев, которые считают нецелесообразным делать дорогостоящие покупки в период карантинных ограничений.
- В апреле увеличилось количество украинцев, уверенных, что в экономике закончился кризис и начинается период роста.
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