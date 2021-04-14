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Украинцы перешли в режим экономии. Как изменились потребительские настроения в марте

14.04.2021, 13:31
Украинцы перешли в режим экономии. Как изменились потребительские настроения в марте - Фото
Фото: depositphotos

Увеличилось количество украинцев, которые считают нецелесообразным делать дорогостоящие покупки в период карантинных ограничений.  Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за март 2021 года, публикуемое организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital

Согласно исследованию, индекс целесообразности крупных покупок сократился за март на 7,2 пунктов до 67 пунктов.

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"Такое падение, вероятно, является реакцией на рост заболеваемости COVID-19 и нежелание тратить деньги в этих условиях. Индекс целесообразности делать крупные покупки в Украине является наиболее чувствительным, по сравнению с другими индексами, к динамике заболеваемости и карантинным ограничениям", – объясняют авторы исследования.

Общий показатель индекса потребительских настроений за март сократился на 1,3 пункта до 67,8 пунктов.

Среди индикаторов личного благосостояния населения Info Sapiens указывает на рост на 1,6 пункт до 79,2 пункта индекса ожиданий изменений личного материального положения.

В то же время индекс текущего личного материального положения сократился на 3,9 пунктов до 54,8 пункта.

Респонденты не изменили своих ожиданий относительно развития экономики в текущем году (60,5 пунктов в марте и в феврале). Но повысили и ожидания относительно роста экономики в ближайшие пять лет (рост соответствующего индекса на 2,7 пункта до 81,4 пункта).

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. Опрос за март проводился с 6 по 24 марта 2021 года.

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Роман Брыль
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индекс потребительских настроений расходы экономия
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