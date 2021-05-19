Потребительские настроения резко улучшились в апреле: украинцы уверены в росте экономики

Увеличилось количество украинцев, уверенных, что в экономике закончился кризис и начинается период роста. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного исследования "Потребительские настроения в Украине" за апрель 2021 года, публикуемое организацией Info Sapiens при финансовой поддержке Dragon Capital.

Согласно исследованию, индекс ожидаемого роста экономики в ближайший год вырос до 71 пункта в апреле, что на 10,5 пунктов больше, чем в марте. Индекс ожидаемого роста экономики в ближайшие пять лет увеличился на 21 пункт до 102,5 пунктов.

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Также, большинство опрошенных украинцев уверены, что их материальное положение улучшится в ближайшей перспективе: рост соответствующего индекса на 13 пунктов до 92,2 пункта.

Остальные составляющие общего индекса потребительских настроений существенно не изменились за апрель.

"В апреле 2021 года динамика индекса экономических ожиданий гораздо опередила динамику индекса текущего положения. Такой разрыв в динамике может свидетельствовать о потенциале восстановления экономики после кризиса. Положительная тенденция потребительских настроений соответствует тенденции улучшения индекса деловых ожиданий бизнеса, который зафиксировал НБУ в своем исследовании за первый квартал 2021 года – рост на 8 п.п.", – объясняют в Info Sapiens.

Общий показатель индекса потребительских настроений за апрель вырос на 9,4 пункта до 77,2 пункта.

В Info Sapiens подчеркивают, что положительная динамика индекса может быть частично связана с изменением метода опроса. В апреле из-за карантина опрос проводился методом телефонного интервью, который охватывает больше материально обеспеченного населения, нежели метод прямого интервью.

Исследование потребительских настроений в Украине проводилось GfK Ukraine с июня 2000 года, а с 2019 года его проводит Info Sapiens. Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного опроса домохозяйств. Опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет. Выборка репрезентативна по полу и возрасту, учитывает городское и сельское население и размер населенного пункта. В апреле опрос проведился методом телефонного интервью со звонками на мобильные номера. Полевой этап опроса длился с 17 по 30 апреля.

16 марта 2021 года индекс потребительских настроений показал улучшение материального состояния украинцев в феврале.

В марте индекс потребительских настроений показал, что украинцы считают нецелесообразным делать дорогостоящие покупки в период карантинных ограничений.

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Роман Брыль

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