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Штраф на 2,3 млрд грн. Суд принял решение в пользу Нафтогаза

27.07.2020, 09:50
Штраф на 2,3 млрд грн. Суд принял решение в пользу Нафтогаза - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений предыдущее решение суда, который удовлетворил иск "Нафтогаза" и отменил налоговое уведомление о применении к компании штрафа в размере 2,376 млрд грн по выплате НДС.

Об этом сообщает Finbalance cо ссылкой на решение суда от 21 июля.  

Штраф был наложен Налоговой в связи с отсутствием регистрации в течение предельного срока расчетов корректировки НДС на сумму 4,75 млрд грн.

Суды первой и апелляционной инстанции приняли решение, что "Нафтогазу" было незаконно отказано в регистрации расчетов корректировки от 12.03.2018 на общую сумму 4,75 млрд грн. Тем самым, суд отказался выполнять жалобу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы.

В июне Окружной админсуд Киева отклонил иск "Нафтогаза" с просьбой отменить приказ Минэкономики о начислении ей 163,5 млн грн пени за несвоевременную выплату дивидендов за 2018 год.

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  • Чистая прибыль НАК "Нафтогаз Украины" в 2019 году составила 63,3 млрд грн, что 5,5 раза больше показателя за 2018 год. 
  • Кабмин утвердил компанию из группы Нафтогаз поставщиком "последней надежды".





Сергей Чигирь
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