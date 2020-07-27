Штраф на 2,3 млрд грн. Суд принял решение в пользу Нафтогаза

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений предыдущее решение суда, который удовлетворил иск "Нафтогаза" и отменил налоговое уведомление о применении к компании штрафа в размере 2,376 млрд грн по выплате НДС.

Об этом сообщает Finbalance cо ссылкой на решение суда от 21 июля.

Штраф был наложен Налоговой в связи с отсутствием регистрации в течение предельного срока расчетов корректировки НДС на сумму 4,75 млрд грн.

Суды первой и апелляционной инстанции приняли решение, что "Нафтогазу" было незаконно отказано в регистрации расчетов корректировки от 12.03.2018 на общую сумму 4,75 млрд грн. Тем самым, суд отказался выполнять жалобу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы.



В июне Окружной админсуд Киева отклонил иск "Нафтогаза" с просьбой отменить приказ Минэкономики о начислении ей 163,5 млн грн пени за несвоевременную выплату дивидендов за 2018 год.



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Чистая прибыль НАК "Нафтогаз Украины" в 2019 году составила 63,3 млрд грн, что 5,5 раза больше показателя за 2018 год.

НАК "Нафтогаз Украины" Кабмин утвердил компанию из группы Нафтогаз поставщиком "последней надежды".











Сергей Чигирь

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