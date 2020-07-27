Штраф на 2,3 млрд грн. Суд принял решение в пользу Нафтогаза
Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений предыдущее решение суда, который удовлетворил иск "Нафтогаза" и отменил налоговое уведомление о применении к компании штрафа в размере 2,376 млрд грн по выплате НДС.
Об этом сообщает Finbalance cо ссылкой на решение суда от 21 июля.
Штраф был наложен Налоговой в связи с отсутствием регистрации в течение предельного срока расчетов корректировки НДС на сумму 4,75 млрд грн.
Суды первой и апелляционной инстанции приняли решение, что "Нафтогазу" было незаконно отказано в регистрации расчетов корректировки от 12.03.2018 на общую сумму 4,75 млрд грн. Тем самым, суд отказался выполнять жалобу Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы.
В июне Окружной админсуд Киева отклонил иск "Нафтогаза" с просьбой отменить приказ Минэкономики о начислении ей 163,5 млн грн пени за несвоевременную выплату дивидендов за 2018 год.
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