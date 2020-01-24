Сильным - больше. Как МОН распределило деньги между вузами

Министерство образования и науки опубликовало распределение средств из государственного бюджета между вузами. Всего на университеты в 2020 году направлено 16,26 млрд грн.

Министр образования и науки Анна Новосад подчеркнула, что МОН сделало важный шаг к прозрачности и открытости финансов: впервые опубликованы данные о распределении госсредств между вузами с четкими критериями этого распределения.

"Каждый университет получил финансирование в зависимости от результатов своей работы и стимул развиваться динамичнее", - отметила Новосад.

С 2020 года вузы финансируются по формуле, где университеты с лучшими результатами деятельности получают больше финансирования по сравнению с бюджетом прошлого года.

Расчет объема финансирования в 2020 году делался МОН по конкретным показателям, среди которых: масштаб университета; контингент; региональный коэффициент; позиции в международных рейтингах; объем средств на исследования, которые университет привлекает от бизнеса или от международных грантов.

Финансирование по формуле получат 136 высших учебных заведений и 12 их филиалов, которые имеют собственные сметы. В 2020 году 94 вуза получат 100-120% от бюджета 2019 года, а 54 - 95-99% от бюджета 2019 года.

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В МОН отметили, что благодаря расчету финансирования по формуле в 2020 году 17 университетов получили увеличение финансирования на более чем 15 млн грн. Среди них - Киевский политехнический институт им. И. Сикорского, Львовская политехника, Харьковский политехнический институт, Сумской государственный университет, Ужгородский национальный университет и другие.

"Новая система финансирования стимулирует университеты развиваться и отвечать на запросы рынка труда. Получив увеличеное финансирование уже в этом году они могут вложить эти деньги в повышение качества. Например, увеличить заработную плату сильным преподавателям", - отметил заместитель министра образования и науки Егор Стадный.

Кроме того в МОН пояснили, что отныне фактическое количество студентов по бюджетной форме обучения (контингент) - лишь один из семи показателей, влияющих на формирование бюджета. В течение следующих трех лет вес этого показателя будет уменьшаться. Дополнительно государство будет стимулировать университеты сохранять свой профиль, технические университеты - поддерживать именно технические специальности.

В МОН отметили, что применение регионального коэффициента в формуле позволило региональным университетам в 2020 году получить лучшее финансирование.